스타벅스, 가족 친화 매장서 특화 사이즈 음료 4종 출시

톨 사이즈보다 작은 새로운 용량

드로잉 키트·리유저블 컵 증정 이벤트

스타벅스 코리아는 가족 친화 콘셉트를 적용한 세종예술의전당점에 유아를 동반한 가족 단위 고객을 위한 패밀리 음료 4종을 출시했다고 14일 밝혔다.

패밀리 음료는 딸기 딜라이트 요거트 블렌디드, 망고 패션 프루트 블렌디드, 초콜릿 크림 칩 프라푸치노, 카라멜 크림 프라푸치노 등 4종으로 구성됐다. 다양한 연령층이 즐길 수 있도록 톨 사이즈(355㎖) 보다 작은 265㎖용량의 사이즈로 제공되며 세종예술의전당점에서만 주문할 수 있다.

스타벅스 세종예술의전당점 패밀리 음료 사이즈와 톨 사이즈 음료 비교 이미지 (음료별로 왼쪽 첫번째(일회용컵)와 두번째(다회용컵)은 패밀리 음료 사이즈, 왼쪽 세번째는 톨 사이즈(다회용컵). [사진=스타벅스 코리아 제공]

해당 음료 구매 시 나만의 맞춤 음료로 꾸밀 수 있는 커스텀 키트를 제공한다. 커스텀 키트는 딸기 드리즐, 초코 드리즐, 카라멜 드리즐, 딸기 파우더, 초코 파우더, 블루 파우더 등 6종으로 구성되며 별도 공간에서 이용할 수 있다.

스타벅스는 음료 출시를 기념해 세종예술의전당점에서 패밀리 음료를 포함해 1만5000원 이상 구매 시 5개 색상의 크레용으로 구성한 드로잉 키트를 제공한다.

이와 함께 전국 매장에서는 망고 바나나 블렌디드, 피치 요거트 블렌디드, 라이트 핑크 자몽 피지오 등 온 가족이 즐길 수 있는 추천 음료 10종을 소개하고, 해당 음료를 포함해 2만원 이상 구매 시 리유저블 컵을 소진 시까지 증정한다.

세종예술의전당점은 지난 5월 국내 스타벅스 최초의 가족 친화 특화 매장으로 오픈한 바 있다. 총 172석 규모로 가족 단위 고객을 위한 다양한 공간으로 구성돼 있다. 1층은 가족 단위 방문객을 위한 다인석 좌석과 유모차 이동을 고려한 넓은 동선으로 이뤄졌다. 또한 어린이 도서를 포함한 온 가족이 즐길 수 있는 문화 예술 관련 서적 200여권을 비치했으며, 유아 동반 고객이 편안하게 이용할 수 있는 수유 공간과 고정형 기저귀 교환대, 유아 전용 식기 등을 갖춘 가족 휴게실도 함께 운영한다. 특히 어린이 동반 고객이 직접 텀블러를 꾸밀 수 있는 컬러링 크리에이티브 텀블러 체험 공간이 매장 내 마련됐다.





2층은 다양한 연령층이 문화 예술을 향유할 수 있도록 구성된 공간으로 기획했다. 스타벅스 글로벌 아트워크는 물론 국내 가죽 공예 작가와 협업한 아트워크 등 다양한 볼거리를 제공한다. 2층 공간 역시 커피와 문화 예술 관련 도서가 준비되어 있어 고객들이 여유롭게 독서와 휴식을 즐길 수 있는 환경을 제공한다.





