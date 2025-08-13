장유빈, 마지막 대회에서 명예 회복할까

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LIV 골프 개인전 최종전 인디애나폴리스 출전

지난달 로체스터 대회 공동 21위 최고 성적

장유빈이 마지막 대회에서 상위권 성적을 노린다.

15일(현지시간)부터 사흘간 미국 인디애나주 웨스트필드의 더클럽 앳 채텀힐스(파71·7295야드)에서 열리는 LIV 골프 인디애나폴리스 대회(총상금 2000만 달러)에 출전한다. 이번 시즌 13번째 대회다. 마지막 개인전 대회로, 시즌 챔피언이 결정된다.

장유빈은 LIV 골프 인디애나폴리스 대회에서 우승에 도전한다. 사진제공=쿠팡플레이

장유빈은 올해 LIV 골프에 진출했다. 2023년 항저우 아시안게임에서 남자 골프 단체전에서 금메달을 목에 걸며 병역혜택을 받았고, 작년엔 한국프로골프(KPGA) 투어에서 2승을 올리며 상금왕과 대상을 수상한 뒤 LIV 골프로 이적했다.





국내 최강자답게 좋은 성적이 기대됐지만, 현지 환경에 적응하지 못했다. 지난주 미국 시카고 대회까지 12차례 등판했지만 톱 10에도 이름을 올리지 못했다. 시카고 대회에서 공동 39위에 올랐던 장유빈은 마지막 대회에서 시즌 최고 성적 경신에 도전한다. 현재까지는 지난달 영국 로체스터 대회의 공동 21위가 베스트 성적표다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

