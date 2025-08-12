이천시, 11월부터 신둔·마장지역에 수요응답형 '똑버스' 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 이천시는 오는 11월부터 신둔·마장 지역에 수요응답형(DRT) 버스인 '똑버스'를 도입하기 위한 운송사업자 모집에 나설 예정이라고 12일 밝혔다.

이천시가 대중교통 취약지역에서 운행중인 '똑버스'. 시는 오는 11월부터 신둔, 마장 지역에 똑버스를 도입할 예정이다. 이천시 제공

AD

'똑버스'는 경기도 내 대중교통 취약지역에서 운영되는 수요응답형 버스로, 인공지능(AI) 기술을 활용해 승객의 실시간 호출에 따라 경로를 조정하며 합승 방식으로 운행하는 대중교통 수단이다.

이천시에서는 2023년 12월 시내권 12대, 장호원 8대, 율면 3대를 시작으로 똑버스가 개통돼 운영 중이다. 새로 도입하는 똑버스는 신둔 지역에 3대, 마장 지역에 5대가 각각 배치돼 지역 내에서 운행될 예정이다.

시는 신둔 지역의 경우 똑버스 도입으로 신둔도예촌역의 주차난 해소에 기여하는 한편, 마장 지역은 중심상권 활성화 효과를 낳을 것으로 기대한다.

시는 특히 주말에는 신둔도예촌역과 이천도자예술마을(예스파크), 롯데프리미엄아울렛, 덕평공룡수목원, 지산리조트를 연결하는 관광형 똑버스 시범 운영도 검토 중이다.

시는 똑버스 운영을 통해 그동안 비효율적으로 운행되던 시내버스 11개 노선을 폐지해 효율성을 높이는 한편 연간 5억 원 안팎의 예산 절감 효과도 거둘 것으로 예상했다.

한편 시는 학생 통학 불편 해소를 위해 똑버스 도입을 요청했던 부발·백사지역은 10월부터 똑버스 대신 통학버스를 운영해 학생 불편을 개선한다는 방침이다.





AD

김경희 이천시장은 "똑버스 도입을 통해 주민들의 이동 편의가 크게 개선될 것"이라며 "앞으로도 시민 의견을 폭넓게 반영해 대중교통 체계를 꾸준히 개선해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>