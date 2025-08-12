공주 유구읍 폐플라스틱 유화시설…"다이옥신 배출 없다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



충남기업, 첨단 안전 설비·환경대책 약속…주민 "허용치 초과 시 철수하라" 요구



AD

충남 공주시 유구읍 녹천리에 추진 중인 '폐플라스틱 열분해 유화시설' 건립과 관련해 운영업체인 충남기업이 지난 11일 유구읍 행정복지센터에서 주민 설명회를 열고 안전성과 환경 대책을 강조했다.

이날 설명회에는 주민 60여 명이 참석했으며, 충남기업은 열분해 공정을 통해 폐플라스틱을 고온 가열해 연료유로 전환, 산업용 보일러·선박 연료·석유화학 원료로 재활용하는 자원순환형 사업이라고 설명했다.

윤진한 한국기계연구원 실장, 김경호 환경공학박사, 김국원 경기대 소방안전 교수 등 전문가들은 "첨단 '용융형 가열 연속식 다단 시스템'을 적용해 다이옥신은 전혀 배출되지 않고 VOC도 사실상 검출되지 않는다"고 밝혔다.

주민들은 "유해물질 완전 차단이 가능한지"와 "허용치 초과 시 가동 중단·철수 약속 여부"를 물었다.

박종록 충남기업 대표는 "최고 수준의 환경 시설과 철저한 책임 운영을 이행하고, 여과 집진·흡수시설을 통해 환경부 기준보다 강화된 정화 후 배출하겠다"며 "주민 우선 채용과 지역경제 활성화에도 힘쓰겠다"고 말했다.





AD

한편 설명회 전 일부 반대 주민들은 서류 신빙성을 문제 삼으며 청취를 거부하고 퇴장하는 소동을 벌였다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>