양주시, 드론봇인재센터 '경기공유학교 드론교실' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강수현 시장, 교육 현장 방문 학생·강사진 격려

기초 코딩부터 직업 체험까지 미래 인재 양성

교육계-지자체 성공적 협력 모델 제시

경기 양주시가 동두천양주교육지원청과 협력하여 운영한 '2025 경기공유학교 드론 활용 과정'이 지난 8일 고등부 심화 과정을 끝으로 성공적으로 마무리했다고 11일 밝혔다.

강수현 양수시장이 동두천양주교육지원청과 협력 운영한 ‘2025 경기공유학교 드론 활용 과정’인 드론봇인재센터‘에서 로봇을 직접 운행해 보고 있다. 양주시 제공

AD

지난 6월 14일에 초등 기초 과정을 시작으로 문을 연 이번 드론 공유학교는 여름방학 기간 중 운영된 중·고등 심화 과정까지 총 43명의 학생이 수료하는 성과를 거뒀다.

특히 중·고등 심화 과정은 단순 조종 체험을 넘어, 학생들이 미래 드론 전문가로 성장할 수 있는 전문적인 커리큘럼으로 진행됐다. 학생들은 파이썬을 활용한 드론 자율비행 코딩부터 ▲항공 촬영 및 영상 편집 ▲스마트 농업드론 SW ▲건설 현장 3D 모델링 SW 운용 등 실제 산업 현장과 연계된 심도 있는 교육을 받았다.

과정의 성공적인 마무리를 하루 앞둔 지난 7일에는 강수현 양주시장이 직접 드론봇인재교육센터를 방문해 의미를 더했다. 강 시장은 교육 현장을 둘러보며 무더위 속에서도 교육에 힘쓴 강사진을 격려하고, 미래의 주역이 될 학생들과 일일이 인사를 나누며 응원의 말을 전했다.

이번 공유학교의 성공적인 운영은 양주시가 보유한 드론봇인재교육센터의 우수한 인프라와 교육지원청의 행정적 지원이 시너지를 낸 지자체-교육계 협력의 모범 사례로 평가받고 있다.

강수현 양수시장은 "더운 날씨에도 불구하고 열정적으로 참여해 미래인재로 거듭나고 있는 학생들이 자랑스럽다"며 "앞으로도 양질의 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





AD

한편 양주시는 이번 공유학교를 통해 양성된 인재들이 경기양주테크노밸리 도시첨단산업단지와 드론특별자유화구역을 기반으로 성장할 첨단 기업들의 핵심 동력이 될 것으로 기대하고 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>