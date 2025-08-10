[내일날씨]남부지방 중심으로 비…전국 대체로 흐려

월요일인 오는 11일엔 전국이 대체로 흐린 가운데 남부지방을 중심으로 비가 오겠다.

10일 기상청에 따르면 오는 11일 전북 북부, 경북 중·북부를 제외한 남부지방에 비가 오겠다. 제주도에도 곳에 따라 비가 오는 곳이 있겠다. 이외 경기 내륙과 강원 내륙, 강원 산지, 충청권 내륙에는 오후부터 밤사이 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

비 내리는날, 경복궁을 찾은 한 외국인 관광객이 소중한 휴대폰이 젖을새라 셀카 한장을 찍기 위해서 휴대폰 위에 우산을 씌우는 모습이 정감 있다. 조용준 기자

전남권과 경남권, 제주도에 내리는 비는 12일까지 이어지겠다. 예상 강수량은 전남 해안 20∼80㎜, 광주·전남 내륙 10∼60㎜, 전북 남부 5∼40㎜다. 부산·경남 남해안 20∼80㎜, 울산·경남 내륙 10∼60㎜, 대구·경북 남부 5∼40㎜, 제주 20∼80㎜ 등이다. 소나기가 내리는 경기 내륙, 강원 내륙·산지, 대전·세존·충남 내륙·충북 지역의 예상 강수량은 5∼40㎜가량이다.





아침 최저기온은 19∼25도, 낮 최고기온은 26∼32도로 예보됐다. 비나 소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나 당분간 대부분 지역에서 최고 체감기온이 31도 이상으로 오르겠다.





