한국 아동 셋 중 하나 수면부족…공부 압박·스마트폰 때문

9∼17세 하루 평균 수면 7.9시간

"대입 중심 교육 구조적 문제"

우리나라 9∼17세 아동 3명 중 1명은 수면 시간이 부족하다고 느끼는 것으로 조사됐다.

연합뉴스는 한국보건사회연구원(보사연)이 발표한 '2023년 아동종합실태조사 심층분석 연구'를 인용해 10일 이같이 보도했다.

연구원이 전국 9∼17세 아동 3137명을 조사한 결과 하루 평균 수면 시간은 7.9시간으로 나타났다. 이는 미국 수면재단이 권장하는 6∼13세 9∼11시간, 14∼17세 8∼10시간보다 짧은 수준이다.

응답자의 65.1%는 수면이 충분하다고 답했지만 '그저 그렇다'(22.0%), '충분하지 않다'(10.8%), '전혀 충분하지 않다'(2.1%)를 합친 수면 부족 비율도 34.9%에 달했다.

연합뉴스

수면 부족의 주원인은 학업이었다. 1순위 응답에서 '학원·과외'가 34.3%로 가장 많았고, '숙제·인터넷 강의 등 가정학습'(15.2%)과 '야간 자율학습'(10.8%)까지 합하면 60.4%가 학업과 직결됐다. 이어 'SNS·채팅 등 휴대전화 사용'(15.5%), '게임'(14.1%), '드라마·영화나 음악 청취'(5.1%) 순이었다.

연구팀은 "대입 중심의 교육 구조 속에서 학업 시간이 길어지고 수면 시간이 줄어드는 구조적 문제가 지속되고 있다"고 지적했다.

2024년 아동행복지수 생활시간 조사에서도 비슷한 경향이 나타났다. 학업에 대한 압박을 받는 아동은 그렇지 않은 아동보다 수면 시간이 평균 21분 짧았고, 학업 시간은 45분 길었다. 특히 학교 수업 외 학습 시간이 36분 더 길어서 방과 후에도 상당한 시간을 공부에 할애하는 것으로 드러났다.

전문가들은 수면 부족이 아동의 신체 발달과 정신 건강에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 경고한다. 성장기 아동은 충분한 수면을 통해 집중력과 기억력을 높이고 면역 체계를 유지하는데, 장기간 부족한 수면은 학습 효율 저하와 정서 불안으로 이어질 수 있다.





이에 학업 부담을 완화하고 아동이 학교생활을 즐기면서 학습할 수 있는 교육 환경을 마련해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 특히 사교육 의존도를 줄이고, 야간 학습을 제한하는 제도적 장치가 필요하다는 제언도 나왔다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

