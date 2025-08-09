과기부, 전 정부 부당징계 공무원과 분쟁 멈춰…"법원 판결 존중"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과학기술정보통신부가 통일TV 채널 사용 사업자 등록을 담당한 고위 공무원을 징계했다가, 법원 1·2심에서 징계 처분 취소 판결을 받자 상고를 포기했다.

9일 과기정통부는 홈페이지 공지사항을 통해 "전 방송진흥정책관에 대한 징계 처분 취소 판결과 관련해 법원의 판결 결과를 존중해 상고하지 않기로 결정했다"고 밝혔다.

지난 5일 이재명 대통령은 윤석열 정권 당시 공무원들이 부당한 해임이나 처분당했다며 진행 중인 재판에 현 정부가 소 취하나 항소·상고 포기를 하겠다는 취지로 밝힌 뒤 내려진 결정이다. 특히 과기정통부 결정은 대통령실이 언급한 사안 외 일반직 공무원에 대한 부처 차원의 사법부 판결 수용으로는 첫 번째 사례다.

과기정통부 소속 공무원인 A씨는 2018년 설립된 '통일TV'가 과기부에 세 번째 방송채널용사업자(PP·Program provide) 등록을 신청할 당시 담당 부서의 고위공무원으로 재직했다. 당시 통일TV는 이미 2019년과 2020년 두 차례 채널 등록 신청을 했으나, 방송의 공적 책임과 공익성을 저해할 우려가 있다는 이유로 거부당했다.

A씨는 통일TV가 관계 부처 실무진, 외부 전문가 자문회의 요청에 따라 사업계획서를 보완하자 등록 거부 사유가 해소됐다고 판단해 2021년 5월 방송채널사용사업자 등록을 승인했다.

하지만 통일TV가 2022년 8월부터 채널 공급계약을 맺고 북한에서 제작된 영상물을 방송하던 중 2023년 1월 북한 체제의 우월성을 선전한다는 논란이 제기돼 송출이 중단됐다.

논란이 되자 2023년 당시 윤석열 정부 대통령실 공직기강비서관실은 이 건에 대한 전방위 조사를 시작했고 KT는 채널을 일방적으로 송출 중단했다. 과기정통부는 채널 등록 허용 당시 방송정책진흥관 및 실무진을 대거 징계했다.

이에 징계를 받은 공무원 A씨는 과기정통부 장관을 상대로 제기한 정직 처분 취소 소송을 제기했다.

지난해 10월 서울행정법원 행정7부는 과기정통부가 통일TV 등록을 문제 삼아 이를 승인한 국장을 2023년 8월 뒤늦게 중징계한 처분은 부당하다고 판결했고 지난달 말 서울고등법원에서도 원심이 유지됐다.





재판부는 과기부가 신청 승인 후 2년이 지나서야 해당 승인을 문제 삼고 심사 과정에 관해 소급해 조사하기 시작한 점도 부적절하다고 지적했다. 이 같은 조치는 언론·출판에 대한 검열을 허용하지 않는 헌법에 위배되고, 방송채널사용사업을 허가 사항이 아닌 등록 사항으로 정한 방송법에 반한다고 했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

