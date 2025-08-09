이더리움, 올해 첫 4000달러 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가상화폐 시가총액 2위 이더리움이 올해 들어 4000 달러선을 처음 돌파했다.

8일(현지시간) 미국 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부 시간 이날 오후 6시 58분 이더리움 1개당 가격은 전날보다 3.28% 오른 4025달러에 거래됐다.

이더리움 가격이 4000 달러선을 넘어선 것은 지난해 12월 이후 처음이다. 이날 같은 시간 시총 1위 비트코인이 0.54% 내린 11만6904달러를 나타내고 있는 것과 비교된다.

이더리움 가격은 지난 4월 저점 대비로는 약 200% 급등하며, 2021년 11월 기록한 역대 최고가 4800달러대에 접근하고 있다.

이더리움 현물 상장지수펀드(ETF)로 투자 자금이 급증하고 있고, 기업들이 대규모 매입에 나서고 있는 데 따른 것으로 풀이된다.

블룸버그 통신에 따르면 올해 들어 미국에 상장된 9개의 이더리움 현물 ETF에는 67억 달러 이상 유입됐으며, 이 같은 상승세는 디지털 자산 시장 전반의 자금 재배치 흐름과 맞물려 있다고 분석했다.

시총 3위 리플은 0.02% 내린 3.29달러를 나타냈다. 리플은 미 증권거래위원회(SEC)와 증권성 여부를 두고 소송을 벌여 왔는데, 전날 항소를 취하하기로 하면서 4년 이상 끌어온 소송이 사실상 종료했다는 평가가 나온다.





솔라나와 도지코인은 2.13%와 4.14% 오른 177달러와 0.23달러에 각각 거래됐다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

