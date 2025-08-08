"격렬한 감정이 노골적으로"…손흥민 '우산 논란'에 韓 '젠더 갈등' 분석한 NYT

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우산 씌워준 사진 한장서 시작된 논란

손흥민(33·로스앤젤레스FC) 선수의 우산 매너를 놓고 갑론을박이 이어지는 가운데 미국 뉴욕타임스(NYT)가 한국의 젠더 갈등(성별 갈등)을 집중 조명했다.

연합뉴스는 NYT를 인용해 '이 축구스타는 여성 인터뷰 진행자의 우산을 들어줘야 했던 걸까'라는 제목의 기사를 보도했다. 해당 기사는 손흥민의 인터뷰 장면이 한국 온라인상에서 거센 논쟁을 불러일으켰다는 내용을 담고 있다.

손흥민이 지난 3일 서울월드컵경기장에서 토트넘과 뉴캐슬의 경기가 끝난 뒤 인터뷰하고 있다. 토트넘의 벤 데이비스 선수도 같은 여성 리포터와 인터뷰하고 있다. 온라인 커뮤니티 갈무리

이번 논란은 손 선수가 지난 3일 서울월드컵경기장에서 토트넘 홋스퍼 은퇴 경기를 마친 이틀 뒤인 5일 한 온라인 커뮤니티에 글이 올라오면서 시작됐다. '이해하면 한국 여자로서 현타 온다는 사진'이라는 제목의 글이 게시되자 하루 만에 조회 수 12만을 넘겼고. 댓글도 1800개가 넘게 달렸다. 전혀 사실이 아닌 과도한 해석이라고 지적한 의견도 있었다.

게시물에는 3일 서울 월드컵경기장에서 열린 토트넘 홋스퍼와 뉴캐슬 유나이티드의 친선경기 직후, 손흥민과 벤 데이비스의 인터뷰 장면이 담긴 2장의 사진이 첨부됐다. 한 장은 비가 내리는 상황에서 손흥민은 한 손으로 마이크를 잡고, 다른 손은 뒤로 뺀 채 인터뷰를 이어가고 있었고, 그의 옆에 선 리포터가 우산을 들고 있는 장면이었다.

다른 사진 한 장은 벤 데이비스가 한 손으로 마이크를 잡고, 다른 손으로 본인이 직접 리포터에게 우산을 씌워주는 장면이 함께 첨부됐다. 작성자는 벤 데이비스가 우산을 들고 있는 모습을 손흥민과 비교하며 매너를 강조하는 의도로 보였다.

NYT는 논란의 전개 과정과 함께 '서양 남자들은 대부분 여자를 배려하는 게 본능적'이라는 커뮤니티 댓글까지 소개했다.

그러면서 "손흥민의 사진 한 장이 온라인에서 뜨거운 논란을 불러왔다. 한국의 젠더 갈등에 대한 격렬한 감정이 노골적으로 드러났다"며 "상당수 한국인이 이 사진에 '젠더 갈등'에 대한 자신의 날것 감정을 투영했다"고 전했다.

LAFC 유니폼 손에 든 손흥민. 연합뉴스LAFC 구단 제공

특히 20~30대에서는 남성과 여성이 정치적 성향, 연애·결혼 인식에서 극명히 갈린다는 점이 대선 출구조사에서도 명확히 드러났다고 짚었다. 또 극단적 반(反)페미니즘과 급진적 페미니즘, '연애·결혼·출산·성관계 거부(4B 운동)' 등이 갈등을 심화시키고 있다고 지적했다.

NYT는 '여성이 남성에 종속돼야 한다'는 뿌리 깊은 유교 사상이 이런 갈등의 일부 원인이 되고 있으며, 갈수록 여성의 취업 기회가 확대되고 '미투 운동' 등으로 페미니즘 가치가 주목받는 게 일부 영향을 미칠 수 있다고 분석했다.





NYT는 손흥민이 평소 예의 바르고 배려 깊은 이미지로 알려져 있다고 소개하며, 이번 논란이 '유명세의 일부'일 수 있으나 사소한 행동에 과도한 의미를 부여하는 것은 위험하다는 전문가 견해도 전했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

