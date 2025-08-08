전남 4개 직업계고, 교육부 직업계고 재구조화 사업 최종 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해남공업·전남보건·목포중앙·여수공업고 등 4개교

교육과정 컨설팅·실습실 환경 개선 등 추진

전남도교육청은 8일, '2025년 교육부 직업계고등학교 재구조화 사업'에 도내 4개 직업계고 4개 학과가 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.

선정된 학교는 해남공업고(지역전략산업 1개 학과, 2학급), 전남보건고(학교자체전략 1개 학과, 1학급), 목포중앙고(학교자체전략 1개 학과, 2학급), 여수공업고(신산업·신기술 분야 1개 학과, 2학급) 등 총 4개 학과 7개 학급이다.

해남공업고는 지역전략산업 분야 특화를 목표로, 기존 전기과를 유지하면서도 교육과정을 대폭 개선해 신재생 에너지 관리 전문가, 전기차 충전설비 스마트 유지보수 엔지니어, 전력시스템 엔지니어 등을 양성할 예정이다.

전남보건고는 기존 의료전자과를 '전기시스템제어과'로 재구조화하고, 전기·전자 설비 유지보수와 자동제어시스템 제작 및 유지보수 인력을 양성해 첨단 전기산업 분야의 핵심 인재를 배출할 계획이다.

목포중앙고는 방송영상과를 '디지털영상과'로 개편해 특수효과 기술자, UX/UI 디자이너, 광고·영상 콘텐츠 제작자, 영상 제작 기사 등 디지털 미디어 분야의 전문 인재를 양성할 방침이다.

여수공업고는 기존 드론공간정보과를 '공간정보모빌리티과'로 변경해 공간정보 영상처리원, 항공사진측량기술자, 데이터분석가, 초경량비행장치조종자, 항공네트워크 엔지니어 등 미래 신기술 인재를 양성할 계획이다.

올해 선정된 4개 학교는 학급당 3억 7,500만 원씩 총 26억 2,000만 원의 예산을 지원받아, 교육부와 교육청의 지원을 통해 교육과정 컨설팅, 실습실 환경 개선, 교사 역량 강화 연수 등 학과 재구조화를 본격적으로 추진할 예정이다.





전성아 진로교육과장은 "이번 선정으로 도내 직업계고들이 지역산업 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 학과 재구조화가 한층 탄력을 받을 것"이라며 "도내 직업계고의 경쟁력 강화를 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다





