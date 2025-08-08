두산·효성중공업·LIG넥스원, MSCI 한국지수 합류

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8월 정기 리뷰서 신규 편입

CJ제일제당·LG이노텍·SKC는 편출

모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 지수 구성 종목에 두산, 효성중공업, LIG넥스원이 새로 이름을 올렸다. 반면 CJ제일제당, LG이노텍, SKC는 제외됐다.

로이터연합뉴스

글로벌 주가지수 산출업체 MSCI는 7일(현지시간) 이 같은 내용의 8월 정기 리뷰 결과를 발표하며 한국 지수 구성 종목을 조정했다. 지수 리밸런싱(재조정)은 오는 26일 장 마감 후 이뤄진다.

MSCI 지수는 세계에서 가장 영향력 있는 주가지수 중 하나로 매년 2·5·8·11월에 시가총액과 유동시가총액 등을 기준으로 지수 구성 종목을 조정한다. 지수에 편입되면 해당 지수를 추종하는 패시브(지수 추종) 자금 유입을 기대할 수 있지만, 지수에서 빠지면 수급 측면에서 불리할 수 있다.

2023년 8월 104개에 달했던 MSCI 지수의 국내 종목은 지난해 11월 92개로 줄어든 데 이어 올해 2월에는 국내 증시 부진으로 11개 종목이 무더기 편출되면서 81개까지 쪼그라든 상태다. 지난 5월에는 편출입 종목이 각각 2개씩으로 동일했다.





증권가에선 한국 증시가 올해 들어 글로벌 증시 대비 높은 상승률을 보였다는 이유로 이번 8월 정기 리뷰에선 편입이 편출보다 훨씬 많을 것으로 기대했으나, 이날 MSCI가 3개 종목을 신규편입하고 3개 종목을 편출하는데 그치면서 MSCI 한국 지수 편입 종목은 기존 81개를 유지하게 됐다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

