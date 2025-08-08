SK이노베이션, 독립유공자 후손 주거환경 개선사업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광복 80주년 기념… 대전·증평 등서 지원

급여로 조성한 '1%행복나눔기금' 활용

SK이노베이션이 광복 80주년을 맞아 독립유공자 후손들의 주거환경 개선 사업에 나섰다.

SK이노베이션은 대전과 충북 증평 등지에서 독립유공자 후손 4세대의 노후 주택을 개보수하는 사업을 연말까지 진행한다고 8일 밝혔다. 이번 사업은 SK이노베이션 구성원들이 제안하고 자발적으로 참여해 추진됐다. 주거복지 비영리단체인 한국해비타트가 공사를 총괄하고, SK이노베이션 임직원들은 시공업체와 함께 도배, 폐자재 정리 등 작업에 직접 참여한다. 사업비 1억원은 구성원 급여의 1%를 모아 조성한 '1%행복나눔기금'이 활용된다.

안준현 SK이노베이션 커뮤니케이션 본부장, 허경 선생 후손, 이용철 한국해비타트 경영기획본부장이 지난 7일, 충남 서산에서 주택 헌정식 기념촬영을 하고 있다. SK이노베이션 제공

앞서 SK이노베이션은 지난 5월부터 충남 서산에 거주하는 애국지사 고(故) 허경 선생의 후손 주택 개선을 진행해왔다. 지난 7일에는 리모델링을 마친 주택에서 헌정식을 열었다. 허 선생은 1937년 충남 홍성에서 독립운동을 벌이다 일제에 체포됐으며, 전 재산을 독립자금으로 내놓은 공로로 2018년 대통령 표창을 받은 바 있다.





SK이노베이션은 향후 독립유공자 후손뿐 아니라 참전용사, 경찰, 소방관 등 다양한 국가유공자 가정을 대상으로 주거지원 사업을 확대할 계획이다. 안준현 SK이노베이션 커뮤니케이션 본부장은 "앞으로도 지역사회를 위한 다양한 사회공헌 활동을 계속해 이어갈 것"이라고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

