NCT 드림, 정규 5집 팝업스토어 10일 오픈

NCT DREAM 정규 5집 프로모션 팝업스토어 관련 이미지. SM엔터테인먼트

AD

그룹 NCT DREAM(엔시티 드림)의 정규 5집 콘셉트를 담은 팝업스토어가 열린다고 소속사 SM엔터테인먼트가 3일 밝혔다.

정규 5집 'Go Back To The Future'(고 백 투 더 퓨처)의 프로모션 팝업스토어 'TIME RIDERS'(타임 라이더스)는 오는 10일부터 27일까지 서울 성수동에서 열린다.

'타임 라이더스'는 시간 여행을 함께 떠날 이들을 모집하는 콘셉트로 기획됐다. 과거 또는 미래로 메시지를 전송할 수 있는 메시지월, 그룹의 과거 활동 의상 전시, 하이라이트 음원 청음존, 미디어존, 앨범 및 공식 상품을 만날 수 있는 MD존 등으로 구성된다.





AD

NCT DREAM 정규 5집 'Go Back To The Future'는 14일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 공개되며, 더블 타이틀곡 'BTTF'(백 투 더 퓨처)와 'CHILLER'(칠러)를 포함해 총 9곡이 수록된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>