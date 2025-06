저금리에 머니무브…은행서 주식·부동산으로 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①금리인하기…3월 이후 약 20조원이 은행에서 빠져나가

②상법 개정안 입법 가능성 확대…임원배상책임보험(D&O) 부상

③국내 주식시장서 조선·방산·원자력 관련 ETF 주도주 역할

MARKET INDEX : Year to date

○19일(이하 현지시각) '준틴스데이'(노예 해방의 날)…미 뉴욕증시 휴장

○비트코인 10만 달러대 박스권 횡보

○미국, 이스라엘의 이란 공격에 동참할 가능성 제기…환율 급등

Top3 NEWS

■ '상법 개정안' 유일한 방어책 '임원배상책임보험'…10년새 계약 8배 늘었다

○중대재해처벌법·책무구조도·상법 개정안으로 기업들 D&O 주목

○KB금융, D&O 보장한도 950억으로 금융사 최대…보험료만 연 100억

○상장사·비상장사까지 D&O 속속 가입