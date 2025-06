BTS 제이홉, 일본서 월드투어 마무리

제이홉이 지나달 31일부터 이달 1일까지 일본 교세라 돔 오사카에서 ‘j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN’을 개최했다. 빅히트뮤직

그룹 방탄소년단(BTS) 제이홉(본명 정호석)이 일본 공연을 끝으로 월드투어를 마쳤다.

제이홉은 지난달 31일과 이달 1일 일본 오사카 교세라돔에서 단독 콘서트 'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in JAPAN'을 열고 이틀간 8만여 관객을 만났다. 전석 매진된 이번 공연은 전 세계 70개국 70여 개 지역의 영화관에서 동시 생중계됐다.

오사카 공연은 지난 2월 서울 KSPO DOME을 시작으로 북미와 아시아 등 15개 도시에서 총 31회에 걸쳐 진행된 월드투어의 피날레였다. 이번 투어는 약 47만명의 관객을 동원했다.

제이홉은 교세라돔을 가득 메운 관객의 환호 속에 등장해 첫 솔로 앨범 'Jack In The Box'의 수록곡 'What if...', 'Pandora's Box' 등을 연달아 선보였다. 그는 "여기가 해외 투어의 마지막 도시"라며 "이번 공연을 여러분과 함께할 수 있어 정말 영광"이라고 말했다.

'스위트 드림스', '모나리자', '뱁새', '병' 등 다채로운 무대도 이어졌다. 공연 말미 제이홉은 "이번 투어는 저에게도 큰 도전이자 꿈이었다. 아름다운 기억이고 잊지 못할 추억이 될 것"이라며 "투어를 통해 전 세계적으로 큰 사랑을 받고 있다는 걸 느꼈다. 이번 공연의 주인공은 아미(팬덤명)다. 꼭 다시 돌아오겠다"고 전했다.





제이홉은 오는 13~14일 경기도 고양종합운동장 주경기장에서 앙코르 콘서트 'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' FINAL'을 개최한다. 13일 오후 1시에는 새 디지털 싱글 'Killin It Girl (feat. GloRilla)'을 발표하고, 앙코르 콘서트에서 첫 무대를 선보일 예정이다.





