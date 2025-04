SK C&C, '제조 특화 AI DX 기반 SHE' 구축…공장 재해 줄인다

디지털 안전·보건·환경(SHE) 시스템에 AI·DX 접목

SK C&C는 대형 산업 현장과 제조 공장에 특화된 안전·보건·환경(SHE) 관리를 위한 '제조 산업 특화 AI DX 기반 SHE 서비스' 체계를 구축했다고 8일 밝혔다.

이 서비스는 인공지능(AI)과 디지털 기술을 접목, 기존 SHE 시스템을 발전시켰다. 이를 통해 사고 위험을 예측하고 예방 조치를 지원한다.

구체적으로 AI와 사물인터넷(IoT) 기술을 통해 현장에서 발생하는 각종 데이터를 실시간으로 수집·분석하고 사고나 재해 발생 시 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 설계됐다. 대형 공장과 산업 단지는 작업 공간이 넓고 공정이 복잡해 위험 요소가 다양한데, 이 같은 환경을 고려해 고해상도 영상 분석, 진동 탐지, 가스 센서 네트워크와 같은 기술을 활용했다.

SK C&C는 국내 주요 제조 공장에 이 서비스를 도입해 공정 설비와 데이터를 실시간 모니터링할 수 있는 체계를 마련할 예정이다.

예를 들어, 다양한 화학 물질을 다루는 제조 공장에서는 사고 발생 시 대형 화재나 유해가스 누출로 이어질 가능성이 높다. AI DX 기반 SHE 서비스는 공정 내 압력과 온도를 실시간으로 모니터링해 이상 징후가 감지되면 즉각 경보를 발령한다. 여기에 실시간 작업자 위치 정보를 분석해 고위험 구역 접근을 막고, 음향 센서를 활용해 배관 균열이나 설비 이상을 조기 감지한다.

작업자 안전성도 향상시킬 것으로 기대된다. 생산 라인 내 공기 중 유해물질 농도를 실시간으로 측정, 기준치를 초과할 경우 환기와 공기 정화 조치를 취하도록 하는 게 그 예시다.

환경 규제를 준수하는 데도 도움을 줄 수 있다. 대기 및 수질 데이터를 분석해 환경 규제 준수와 오염 최소화를 지원한다. 폐수, 미세먼지, 유해가스 등 제조 현장에서 배출되는 폐기물 데이터를 실시간 모니터링해 비정상적인 배출을 감지하고, 기준치를 벗어나면 작업자에게 알려 신속한 대응이 가능하도록 돕는다.





SK C&C는 향후 제조 산업 특화 AI DX SHE 서비스를 고도화해 제조 산업 전반의 안전성을 높일 계획이다. 이재진 SK C&C 제조사업2본부장은 "최신 AI DX 기반 SHE 서비스는 제조 현장 안전 수준을 높이는 중요한 역할을 하게 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 제조 산업 현장에서 구성원 안전을 지키며 보다 효과적인 SHE 관리를 지원할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

