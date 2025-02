광주 자동차 업계 ‘씽씽씽’ 달린다

시-완성차-부품사-유관기관 ‘혁신 다짐대회’

미래모빌리티 산업으로 한 단계 업그레이드

강기정 광주시장이 27일 오후 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘광주 모빌리티 씽씽씽 혁신 다짐대회’에 참석해 기아 오토랜드 광주 문재웅 공장장, 광주글로벌모터스 윤몽현 대표 등 내빈들과 완성차-부품사-유관기관 간 협력 다짐을 서명한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 광주시 제공

광주지역 자동차 업계가 뭉쳤다. 완성차 기업과 부품업체, 유관기관들이 강력한 파트너십으로 ‘광주 모빌리티 산업을 씽씽씽 달리게 해보자’는 다짐이다.

광주시는 27일 김대중컨벤션센터에서 ‘광주 모빌리티 씽씽씽 혁신 다짐대회’를 개최했다.

‘지금 여기서 광주 모빌리티 씽~씽~씽~ 혁신이 시작됩니다’를 주제로 열린 이날 다짐대회에는 강기정 시장을 비롯해 문재웅 기아 오토랜드 광주 공장장, 윤몽현 광주글로벌모터스(GGM) 대표, 임기철 광주과학기술원(GIST) 총장, 양진석 광주경영자총협회장, 홍종의 미래모빌리티산학연협의회장, 김성진 광주미래차모빌리티진흥원장 등 완성차기업, 자동차부품기업, 유관기관 관계자 등 300여명이 참석했다.

최근 미국 정부의 관세정책으로 자동차 수출과 산업이 위축될 것이라는 전망에 광주지역 완성차와 부품사, 유관기관이 똘똘 뭉쳐 지역 자동차산업의 경쟁력을 강화해 모빌리티 생산 중심도시로 한 단계 더욱 키우자는 결의다. 또 광주 미래차국가산단이 국가전략사업으로 선정돼 본격화할 산단 조성을 축하했다.

‘씽씽씽’은 영문 ‘Think, Sync, Things’의 첫음절을 땄다. 첫 번째 ‘씽’은 ‘Mobility of think’으로 ‘생각하는 모빌리티’를, 두 번째 ‘씽’은 ‘Mobility of sync’으로 ‘초연결 모빌리티’를, 세 번째 ‘씽’은 ‘Mobility of things’으로 ‘움직이는 모든 것’을 의미한다. ‘광주가 글로벌 미래 모빌리티 중심도시로 거침없이 씽~씽~씽~ 질주해 성장해 가자’는 다짐이 담겼다.

지역 모빌리티산업 발전을 위한 ‘광주 모빌리티 혁신 공동협력 결의서’ 서명식이 진행됐다. 광주시, 기아 오토랜드 광주, 광주글로벌모터스(GGM), 부품기업 6개사, 광주경영자총협회, 광주미래차모빌리티진흥원 등 11개 기업·기관들이 서명했다.

시는 미래차 관련 인프라 및 기업 지원 확대를 위한 다양한 사업을 적극 발굴하고, 완성차기업은 지역 부품기업과 긴밀한 협력관계 구축하며, 부품기업은 완성차기업과 협력해 부품산업 기술력 향상 및 경쟁력 강화를, 모빌리티산업 유관기관은 기업 맞춤형 지원 등 기술역량 강화 등을 각각 추진한다.

특히 모빌리티 유관기관 10곳에서는 올해 수행할 모빌리티 지원사업들을 총망라한 ‘유관기관 기업지원사업 통합설명회’를 개최해 기업들의 큰 호응을 얻었다.

부품기업의 애로사항을 해결할 금융지원, 사업화 지원, 마케팅 지원 등 실질적 지원 방안을 공유하고, 올해 국비 지원 공모사업과 정책자금 지원 등을 알리는 홍보의 장이 됐다.

통합설명회 참여 유관기관은 광주미래차모빌리진흥원, 광주테크노파크, 중소벤처기업진흥공단 광주지역본부, 한국생산기술연구원 서남기술실용화본부, 광주경제자유구역청, 인공지능산업융합사업단, 한국교통안전공단 자동차안전연구원, 광주산학융합원, 대한상공회의소 등이다.

시는 앞으로 모빌리티 개발·시험·평가, 실증 인프라를 기업에 제공해 부품기업의 품질·기술 역량을 높일 수 있도록 지원할 계획이다. 또 미래차국가산단 등 특화단지와 연계해 신규 기업 지원 사업을 적극 발굴·추진해 나갈 방침이다.

광주 모빌리티 신도시의 청사진을 볼 수 있는 ‘모빌리티 혁신을 이뤄내는 광주’ 영상도 눈길을 끌었다. 광주가 지금까지 집적화된 인프라와 신규 미래차국가산단 조성, 미래차국가산단의 국가전략사업 지정, 자율차 소부장특화단지 및 기회발전특구 지정 등 ‘기회의 광주’에서 ‘성공의 광주’로 나아가는 모빌리티산업 육성 비전을 제시했다.

강 시장은 “미국 관세정책 등 여러 위기에 놓여 있지만, 우리는 이번 대회를 통해 어떠한 위기의 파고도 헤쳐나갈 수 있다는 자신감을 갖는다. 기아 오토랜드 광주, 광주글로벌모터스 등 기업과 유관기관이 힘을 모으고, 혼자가 아닌 함께라면 위기는 기회가 될 것이다”며 “미래모빌리티 도시로 자리매김하기 위해 연구개발, 인재 양성 등 어느 것 하나 빼놓지 않고 욕심 많게 해보겠다”고 말했다.





