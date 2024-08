[갤러리 산책]'만약에'…서도호의 스페큘레이션스.zip

아트선재센터 서도호 개인전

첫 전시 후 21년 만에 같은 공간 찾아

영상·설치 등 30년 작업 집대성

'완벽한 집은 무엇이고, 또 어디에 있는가'

'부동산 공화국' 대한민국 사회에서 집은 거주하는 공간을 넘어 자산의 상징이자 투기의 대상으로 자리매김했다. 주사위를 굴려 도시를 사고파는 모노폴리 게임처럼 먼저 서울에 집을 사는 사람이 이익을 취하고, 후발 주자는 주변부로 밀려난다. 그 순간 시작된 자산 격차는 눈덩이처럼 불어나 부동산 양극화를 만들어냈고, 곧 집은 경제적 상향이동의 도구이자 성공의 상징이 됐다.

작가 서도호(62)는 세상이 자산으로서의 집에 천착하고 있을 때, 집을 통해 자신이 살았던 장소에 대한 기억, 그리고 그 장소가 건축물과 재료에 의해 어떻게 구현되고 개인의 기억을 불러일으키는지 오랜 시간 조명해왔다. 천을 이용해 자신이 성장했던 성북동 한옥과 유학 시절 뉴욕의 아파트 등을 구현해 '집 짓는 미술가'로 불려온 그가 21년 만에 서울 종로구 아트선재센터에서 갖는 개인전에서 자신의 머릿속 상상을 꺼내 펼쳐 보인다. 그 미래적 결과물 속에 '과거'의 대표작 천으로 지은 집은 자취를 감췄다.

"'만약에'라고 생각이 꼬리에 꼬리를 물며 펼쳐지는 작업 과정을 '스페큘레이션스(speculations)'라고 표현했다. 천으로 만든 집도 '지금 사는 집을 다른 장소로 옮길 수 있다면'이란 생각에서 출발했는데, '만약에'를 통해 현실에서 가능하지 않은 작품을 구상할 수 있게 됐다."

서도호, The Bridge Project (Selection of 180 Drawings), 2024, Mixed media, each 29.7 x 42 cm. [사진제공 = 아트선재센터]