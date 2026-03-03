한·필리핀, 양해각서 10건 체결…디지털·방산·농업 협력 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관과 헨리 아구다 필리핀 정보통신기술장관이 3일 필리핀 마닐라 말라카냥궁에서 이재명 대통령과 페르디난드 마르코스 대통령이 참석한 가운데 디지털 협력에 관한 MOU를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

한국과 필리핀이 3일(현지시간) 디지털 협력을 가속화하는 등 양해각서(MOU) 10건을 체결했다.

이 대통령과 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령은 3일 공동언론 발표를 통해 이같이 발표했다.

양국은 '디지털 협력 MOU'를 체결해 인공지능(AI), 차세대 통신 인프라, 사이버보안 등 분야에서 협력을 강화한다. 정책 정보를 공유하고, 공동 협의체를 설립하는 식으로 협력할 계획이다.

기술·디지털·혁신 개발 협력 MOU도 맺었다. 스타트업 생태계 조성, 인공지능(AI)·디지털 접근성 확대, 문화·창조산업 혁신 등을 우선 협력 분야로 선정했다. 이를 통해 필리핀 공적개발 원조(ODA) 사업의 전략성을 제고할 방침이다.

또 '특정 방산물자 조달을 위한 시행약정'을 개정했다. 수의계약 가능 업체 목록 확대하고, 무기체계 유지·보수와 후속 군수지원까지 협력 범위를 확대하는 내용이 담겼다. 정부는 수의계약 가능 업체 목록 확대를 통해 우리 기업의 수주 여건이 개선될 것으로 기대하고 있다.

보훈 분야에서는 참전용사, 유가족을 대상으로 한 국제 보훈 사업 참여를 확대하고 교육, 문화 교류를 강화하기로 했다. 필리핀 보훈 행정 공무원을 대상으로 한 정책 연수와 국제 보훈 콘퍼런스 참여도 지원한다.

아울러 농업 협력 MOU를 개정해 식량안보 확보를 위한 농업 발전 협력과 농업 기계화, 수확 후 관리 및 유통 시스템 고도화 등을 추진한다. 정부는 농기계와 종자, 비료 등 국내 농산업의 아세안 시장 진출과 K-푸드 수출 확대에도 도움이 될 것이라고 설명했다.

초국가범죄 대응을 위해 범죄 수사에만 국한된 기존 협력 범위를 도피 사범 검거 등으로 확대하고, 양국 기관 핫라인을 구축하는 경찰협력 MOU 체결도 이뤄졌다.





이 밖에도 △무역·투자·경제협력에 관한 MOU(개정) △지식재산 분야 심화 협력에 관한 MOU(개정) △필리핀 학교 내 외국어 특별 프로그램 협력에 관한 MOU △문화협력에 관한 MOU가 포함됐다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

