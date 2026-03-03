포항시의회, ICIE 대표단 접견

포항시의회(의장 김일만)는 3일 오전 의장실에서 시의회를 방문한 ICIE(국제산업기업가연맹) 대표단의 내방을 받고 환담을 가졌다.
이번 ICIE 대표단의 내방은 동북아 해상물류 거점항 조성을 위한 경북도·포항시·(주)포항영일신항만(PICT) 등과의 업무협약을 겸해 이뤄진 것이다.
이날 ICIE 대표단은 영일만항과 러시아 극동항만 간 정기·부정기 항로 개발과 북극항로 연계 국제물류체계 구축 등을 의원들과 논의하고, 시의회 본회의장과 홍보관 등 시설을 견학했다.
ICIE 대표단은 "시의회의 환대에 감사하며, 다가올 북극항로 시대에 영일만항이 북극항로의 거점항만으로 조성되는 데 적극 협조하겠다"고 전했다.
이에 김일만 의장도 "영일만항의 동북아 해상 물류 거점항 조성을 위한 노력에 감사드린다"며, "시의회 또한 우리 지역 항만 산업과 영일만항이 국제적인 경쟁력을 갖추고 더 발전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
