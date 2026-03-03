조원태 "통합 대한항공 첫 페이지 연다…시대적 과업 완수"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창립 57주년 "국내 항공업계 재편"

안전 지키는 핵심 역할 당부

조원태 한진그룹 회장이 3일 대한항공 창립 57주년을 맞아 "국내 항공업계를 재편하고 경쟁력 있는 항공 생태계를 만드는 시대적 과업을 완수하겠다"고 말했다.

조원태 한진그룹 회장이 11일 서울 강서구 대한항공 본사에서 열린 신규 CI 공개 기자간담회에서 취재진의 질문에 답하고 있다 공항사진기자단

조 회장은 이날 기념사를 통해 "불확실성이 지속되는 경영 환경 속에서 위기를 기회로 바꾸는 선제적 노력이 필요하다"며 이같이 밝혔다.

조 회장은 "올해는 통합 항공사 출범 준비를 마무리하는 시간이면서 새롭게 선보이는 통합 대한항공 역사의 첫 페이지를 여는 아주 중요한 해"라며 핵심 과제로 '통합을 위한 하나 된 마음', '절대 안전과 서비스 가치', '비용 절감을 통한 재무 체력 확보' 등을 제시했다.

그는 "통합 대한항공의 경쟁력은 안전과 서비스뿐 아니라 탄탄한 재무 체력이 뒷받침될 때 완성된다"며 "비용 절감은 단순히 지출을 줄이는 데 그치지 않고 모든 업무 프로세스에서 비효율을 제거하고 생산성을 극대화하는 것을 의미한다. 각자가 맡은 분야에서 무심코 낭비되는 요소는 없는지 점검하고 작은 비용이라도 줄이기 위한 노력에 함께해 주길 바란다"고 당부했다.

이어 "안전을 지키는 데 가장 중요한 것은 임직원 모두가 함께하는 전사적 안전문화 확립"이라며 "임직원 한 사람 한 사람이 '내가 곧 안전 담당자'라는 마음으로 안전을 지키는 핵심 역할을 해달라"고 주문했다.





조 회장은 "통합 대한항공의 미래는 항공업 역사상 누구도 가보지 않은 길"이라며 "미지의 목적지로 향하는 비행에는 기대와 함께 불안도 따르지만 대한민국 최고의 항공 전문가인 여러분의 역량과 대한항공을 아끼는 마음을 믿고 불안보다 희망을 따라 이 항로를 비행하겠다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

