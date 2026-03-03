가계대출 석달만에 소폭 증가…요구불예금 33조 늘어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2월 5대 은행 요구불예금 685조원

1년 11개월 만에 최대 증가

지난달 5대 은행의 요구불예금이 33조원 넘게 늘며 ‘대기성 자금’이 급격히 불어났다. 가계대출 잔액은 석 달 만에 소폭 증가로 돌아섰다.

연합뉴스

AD

3일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 2월 말 요구불예금 잔액은 684조8604억원으로 한 달 새 33조3225억원 늘었다. 이는 2024년 3월(+33조6226억원) 이후 1년 11개월 만의 최대 증가 폭이다. 코스피가 크게 오르는 가운데 언제든 이동 가능한 형태로 보유하려는 수요가 강해진 것으로 보인다. 정기예금 잔액도 946조8897억원으로 10조167억원 증가해 석 달 만에 플러스로 돌아섰다.

가계대출 잔액은 765조8655억원으로 1월 말보다 523억원 증가했다. 지난해 12월(-4563억원)과 올해 1월(-1조8650억원) 두 달 연속 감소한 뒤 3개월 만에 증가했다.

주택담보대출도 다시 플러스로 전환했다. 5대 은행 주택담보대출 잔액은 1월 말 610조1245억원에서 2월 말 610조7211억원으로 5967억원 증가했다. 주담대는 올해 1월 1조4836억원 줄며 2024년 3월 이후 1년 10개월 만에 처음으로 감소했으나, 2월 들어 한 달 만에 다시 늘었다. 연초 새 학기 이사 수요 등이 반영된 것으로 풀이된다.





AD

신용대출은 감소세가 이어졌다. 2월 말 신용대출 잔액은 104조3120억원으로 전월 대비 4335억원 줄며 3개월 연속 감소했다. 가계대출이 소폭 늘었지만, 상대적으로 금리가 높은 신용대출을 중심으로 감소 흐름이 지속된 것이다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>