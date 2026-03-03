업황 한파에도 설비 늘린 금호석유화학…스페셜티로 승부수

'스페셜티' 제품 강화로 불황 정면 돌파

생산 능력 확대로 고부가 제품 시장 선점

친환경·레저 사업 확장…미래 성장 동력 확보

금호석유화학그룹이 글로벌 석유화학 업계의 공급과잉 장기화와 대내외 불확실성 속에서 고부가가치 제품 중심의 사업 구조 고도화에 박차를 가하고 있다. 단기적인 시황 대응을 넘어 독보적인 기술력과 사업 경험을 바탕으로 근본적인 체질 개선을 통해 내실을 다지겠다는 전략이다. 체질 개선의 핵심은 고기능성 '스페셜티' 제품의 경쟁력 강화다.

3일 업계에 따르면 금호석유화학은 최근 전기차 시대의 핵심 소재로 꼽히는 솔루션스타이렌부타디엔 고무(SSBR)의 연산 3만5000t 규모 증설을 마치고 올해 1분기부터 본격적인 상업 가동에 들어갔다.

SSBR은 타이어의 마모·연비·내구성을 동시에 개선하는 고기능 합성고무로, 배터리 중량이 큰 전기차에 적합한 소재로 평가된다. 회사는 차별화된 제품 라인업을 확대해 스페셜티 비중을 높일 계획이다.

금호미쓰이화학은 MDI 생산능력 확대를 추진 중이다. 기존 설비 효율화를 통한 디보틀네킹 방식으로 10만t 증설을 결정했으며, 2024년 20만t 증설에 이어 2년간 총 30만t 규모의 생산능력을 확보하게 된다. 독자 공정 기술을 활용해 투자 효율성과 원가 경쟁력을 동시에 높이겠다는 전략이다.

금호폴리켐도 EPDM 7만t 증설을 완료하며 연산 31만t 체제를 구축했다. EPDM은 내열성·내기후성·내약품성이 우수한 특수 합성고무로 자동차와 산업 전반에 활용된다. 글로벌 수요 증가 흐름에 맞춰 스페셜티 제품 확대와 공정 혁신을 병행해 수익성을 강화한다는 방침이다.

시장 변화에 대응한 포트폴리오 다변화도 병행하고 있다. 금호피앤비화학은 주요 고객과의 장기 공급 계약으로 안정성을 확보하는 한편, 친환경 수용성 에폭시 제품을 통해 고부가 영역 공략에 나섰다. 건자재 분야에서는 합작사를 통해 PF보드를 프리미엄 창호 브랜드 '휴그린'으로 유통하며 친환경 인증을 확대했다.

레저 부문인 금호리조트 역시 시설 개선과 체험형 콘텐츠 확대로 경쟁력을 높이고 있다. 골프장과 워터파크, 요트·글램핑 등 부대시설을 강화하며 고객 체류 경험 전반을 확장하는 전략이다.





공급과잉과 수요 둔화가 이어지는 가운데서도 금호석유화학그룹은 기술과 품질 중심의 전략을 흔들림 없이 이어가고 있다. 스페셜티 제품 확대와 공정 고도화를 통한 체질 개선이 향후 실적 안정성과 성장 기반으로 연결될 수 있을지 업계의 관심이 모인다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

