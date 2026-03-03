BNK금융, 중동사태 대응 '그룹 위기상황관리위' 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산·경남은행, 총 1000억원 피해 복구자금 편성

BNK금융그룹은 미국의 이란 공습으로 고조된 중동 지역의 군사적 긴장·글로벌 금융시장 변동성 확대에 대응하기 위해 '그룹 위기상황관리위원회(이하 위원회)'를 가동했다고 3일 밝혔다.

BNK금융은 3일 긴급 위원회 회의를 열고 금융시장·실물경제에 미칠 잠재적 영향을 점검하고 전사적 리스크 분석 프로세스를 가동하기로 했다.

국제 유가 및 원자재 가격 상승 가능성, 이에 따른 물가 압력 확대와 금융시장 변동성 심화 가능성이 중점 점검 대상이다. 시장 상황 전개에 따라 유동성 확보, 자산 건전성 관리, 시장 리스크 대응 역량 강화 등 단계별 대응 방안을 신속히 고도화해 나가기로 했다.

주요 계열사인 부산은행과 경남은행은 중동 사태로 직·간접적 영향을 받은 지역 기업을 지원하기 위해 총 1000억원 규모의 피해 복구자금을 신규 편성한다.

지원 대상은 중동 지역 수출입 거래 기업 및 관련 협력업체 가운데 이번 사태로 자금 운용에 어려움을 겪는 중소기업이며, 업체당 최대 5억원 한도로 신규 자금 지원을 실시한다.

또한 기존 대출에 대해서는 만기 연장 및 분할상환 유예 등 금융 부담 완화 조치도 함께 지원할 계획이다.

은행 외 다른 계열사들도 거래 고객 중 중동 리스크에 노출된 기업의 피해 현황을 실시간으로 파악하고 있으며, 계열사별 사업 특성에 맞춘 맞춤형 금융지원 방안을 순차적으로 시행할 예정이다.

BNK금융은 이번 사태가 안정될 때까지 위원회를 중심으로 글로벌 금융시장 동향을 상시 모니터링하고, 계열사 간 리스크 관리 협력을 한층 강화해 금융시장 불확실성에 선제적으로 대응해 나간다는 방침이다.





BNK금융 관계자는 "중동 지역의 긴장 고조는 우리 경제와 금융시장에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있는 중대한 사안"이라며 "BNK금융그룹은 지역금융의 핵심축으로서 전 계열사의 역량을 결집해 선제적 리스크 관리를 수행하고, 피해 기업들이 위기를 조속히 극복할 수 있도록 실질적이고 체계적인 금융지원을 이어가겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

