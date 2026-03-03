제주항공, 제주도 '유공 납세자' 표창 받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모든 항공기 정치장 등록·성실 납세

제주항공은 3일 제주도청 탐라홀에서 열린 '3월 소통과 공감의 날' 행사에서 제주도로부터 '유공 납세자' 표창을 받았다고 밝혔다.

배기철 제주항공 제주본사운영단장(왼쪽)이 3일 제주도청 탐라홀에서 열린 ‘3월 소통과 공감의 날’ 행사에서 오영훈 제주도지사로부터 ‘유공 납세자 표창’을 받고 있다. 제주항공

AD

이번 표창은 '납세자의 날'을 맞아 최근 3년 이상 지방세를 성실하게 납부해 지방재정 운영 기여도가 높고 제주 지역 발전에 기여한 법인 단체를 선정해 수여했다.

제주항공은 2005년 설립 이후 모든 항공기의 정치장을 제주국제공항에 등록했고, 재산세와 취득세 등을 성실히 납부해 제주도의 지방재정 확충에 기여해 왔다. 또 노선 확대를 통한 제주 방문객 유치와 관광 수요 증대로 지역 상권 및 연관 산업 활성화에도 힘을 보태고 있다.

올해 하계 스케줄이 시작되는 29일부터 제주~김포 노선을 기존 하루 최대 22회에서 4회 증편해 최대 왕복 26회로 확대 운항할 예정이다. 해당 노선을 운항하는 항공사 가운데 가장 많은 운항 횟수이다.

아울러 제주항공은 지역 인재 채용 확대를 통한 지역 일자리 창출, 다양한 제주지역 사회공헌 활동을 지속하며 지역사회와의 상생을 실천하고 있다.





AD

2018년부터 4·3 생존희생자와 유족을 대상으로 국내선 정규운임을 최대 50%까지 할인해 주는 제도를 운영 중이며, 이런 공로를 인정받아 작년 9월 제주도지사 표창을 받은 바 있다. 지난해까지 제주항공 4·3 할인제도를 이용한 탑승객은 10만7000여명이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>