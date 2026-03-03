신학기 앞두고 배송 강화…예스24, 주 7일 배송 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

당일·아침·하루 배송 일요일 운영

학습서 수요 대응…도서·eBook 프로모션 진행

예스24가 신학기를 맞아 '주 7일 총알배송' 서비스를 도입하고, 도서와 eBook 대상 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다. 사진 예스24

이번 행사로 기존 월요일부터 토요일까지 운영하던 ▲당일(오늘 도착) ▲아침(내일 오전 7시 전 도착) ▲하루(내일 도착) 배송이 일요일까지 확대됐다. 이에 따라 주 7일 동일한 배송 서비스를 제공하게 된다. 회사 측은 개학 시즌 학습서·참고서 주문 증가에 대응하기 위한 조치라고 설명했다.

예스24는 오는 18일까지 '주 7일 총알배송 론칭 이벤트'를 진행한다. 총알배송 관련 퀴즈 정답자 중 매일 500명과 후기 작성자 3000명을 추첨해 독서지원금 1000원을 지급한다.

'분야별 신학기 혜택 한눈에 보기 및 목표 다짐 이벤트'도 운영한다. 이벤트 페이지에 신학기 목표를 댓글로 작성한 회원 중 240명을 추첨해 독서지원금 1000원을 제공한다.

분야별로는 초·중·고 참고서 3만 원 이상 구매 시 사은품을 제공하고, 대학생·취업준비생 대상 사은품과 분철 쿠폰을 마련했다. 어린이·유아·가정살림 도서 2만 원 이상 구매 시 사은품을 증정하며, 문구·GIFT 카테고리에서는 10% 할인 쿠폰을 제공한다.

신학기 eBook 기획전도 진행한다. 2026년 도입된 예스24 PDF eBook 필기 기능 관련 퀴즈를 푼 이용자 전원에게 eBook 독서지원금 3000원을 지급한다.





김주성 예스24 마케팅본부장은 "신학기 시즌 급증하는 도서 수요에 대응하기 위해 배송 서비스를 강화했다"며 "주 7일 배송과 다양한 프로모션을 통해 고객 만족도를 높일 것으로 기대한다"고 말했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

