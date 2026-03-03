밀양시, 차별화된 경쟁력 확보…밀양딸기 지리적표시 등록 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

브랜드 보호 및 신뢰도 제고…특정 지역서 생산된 우수한 농산물

경남 밀양시는 '밀양딸기'의 지리적표시 등록을 완료했다고 3일 밝혔다.

지리적표시제는 특정 지역에서 생산된 우수한 농산물에 지역명을 표시할 수 있도록 등록·보호하는 제도로, 품질에 대한 소비자 신뢰를 높이고 브랜드 인지도를 제고하는 데 목적이 있다.

이번 등록은 밀양딸기생산자협의회협동조합(대표 최병호)의 신청으로 이뤄졌으며, 앞으로 밀양 지역 539개 농가에서 생산되는 딸기에는 지리적표시 마크를 부착해 출하할 수 있게 된다.

아울러 시는 2021년부터 2024년까지 농림축산식품부로부터 국비 15억원을 지원받아 '딸기 농촌융복합산업지구 조성사업'을 추진했다.

이를 통해 딸기 시배지인 삼랑진읍에 '딸기문화마을'을 조성하고, '딸기 6차산업대학'을 운영했으며, 식품 전문 연구기관 및 대학 등과 협력해 밀양딸기맥주, 딸기크림찹쌀떡, 프리미엄 증류주 '사딸라21' 등 다양한 가공 상품을 개발·출시하며 산업 다각화를 추진해 왔다.

또한 밀양딸기 세계화를 위한 브랜드 '밀양딸기1943'을 개발해 2023년 굿디자인어워드 은상을 수상했으며, 2025년 대한민국디자인대상 산업통상부 장관 표창을 받는 성과를 거뒀다.

신상철 밀양시농업기술센터 소장은 "이번 지리적표시 등록은 밀양딸기의 브랜드 경쟁력을 한층 높이는 중요한 계기"라며 "협동조합과 함께 체계적인 품질관리와 소비자 신뢰 확보에 최선을 다하겠다"라고 전했다.





밀양시는 이번 지리적표시 등록을 계기로 전국 유통망 확대와 프리미엄 시장 진출 등 딸기 산업 고도화에 속도를 낼 계획이다.





