하나은행, 부산·영남권 거점기업 육성에 5056억 유동성 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나은행은 부산·영남권 거점기업 육성을 위해 152억원을 출연해 총 5065억원 규모의 유동성 지원에 나선다고 3일 밝혔다.

이호성 하나은행장(왼쪽에서 두번째)이 3일 부산광역시청에서 '부산 영남권 거점기업 육성 지원' 업무협약을 체결하고 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터)이상창 기술보증기금 상임이사, 이호성 행장, 박형준 부산광역시장, 양재생 부산상공회의소 회장, 채병호 신용보증기금 상임이사. 하나은행 제공

AD

관련해 이호성 하나은행장은 이날 오전 박형준 부산광역시장, 양재생 부산상공회의소 회장 등과 함께 '부산·영남권 거점기업 육성 지원'을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 5극3특 중심의 균형성장과 부산·영남권 특화산업 육성을 통해 생산적 금융 지원을 강화하기 위한 조치다. 하나은행은 기술보증기금 52억원, 신용보증기금 100억원 등 총 152억원을 출연해 5056억원 규모의 유동성을 공급한다. 이 중 2656억원에 대해서는 0.6%의 보증료를 2년간 지원하기로 했다.

지원대상은 부산·영남지역에서 기술력을 보유하고 신성장동력산업 및 미래전략산업을 영위하는 중소기업이다. 기술보증기금과 신용보증기금은 보증비율 우대와 보증료 감면 혜택을 지원한다. 부산광역시는 금융비용 경감을 위해 1500억원 규모의 운전자금에 2.0%의 이차보전을 제공하기로 했다.





AD

이호성 하나은행장은 "지역 균형 발전은 국가의 새로운 미래성장 동력을 확보하기 위한 핵심축"이라며 "하나은행은 부산·영남권의 기술력 있는 거점기업 육성과 함께 지역별 성장엔진 마련에 모든 금융지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>