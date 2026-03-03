경기보건환경硏, 수두·유행성이하선염 감염 주의보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도보건환경연구원이 신학기를 맞아 수두·유행성이하선염 등 주요 감염병에 대한 각별한 주의를 당부했다.

도 보건환경연구원에 따르면 지난해 전국에서 발생한 수두 3만166건 가운데 경기도는 8928건으로 전체의 29.6%를 차지했다. 이 중 5~19세 환자가 6977건으로 전체의 78.1%를 점했다. 유행성이하선염은 전국 6719건 중 경기도 1980건(29.5%)이었으며, 5~19세 비중은 63.2%(1251건)를 기록했다.

특히 두 감염병은 매년 3월부터 5월까지 발생이 증가하다가 이후 감소하는 경향을 보여 신학기 시기의 감염병 관리와 대비가 무엇보다 중요하다. 단체 활동으로 인한 감염병 전파 위험이 커질 수 있는 만큼, 예방접종 이력을 사전에 확인하고, 발열·발진·귀밑 통증 등 의심 증상 발현 시 즉시 의료기관에서 진료받아야 한다.





김명길 도 보건환경연구원 감염병연구부장은 "신학기 학생들의 개인위생 수칙 준수가 무엇보다 중요하다"며 "감염 기간에는 어린이집, 유치원, 학교 등에 등원·등교를 하지 않도록 가정 내 주의를 기울여 달라"고 말했다.





