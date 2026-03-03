고흥군, 농업생산기반시설 정비…272억 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기후 위기 대응·재해 예방 총력

16개 읍면 수리시설 개보수 등

전남 고흥군은 기후 위기에 선제적으로 대응하고 안정적인 농업 생산 환경을 조성하기 위해 2026년 농업생산기반시설 정비사업에 대한 국ㆍ도비 보조사업 예산을 확보하고 본격적인 사업 추진에 나선다고 밝혔다.

군은 올해 농업생산기반시설 정비에 총 272억 원을 투입한다. 이를 통해 가뭄과 집중호우 등 매년 반복되는 자연재해로부터 농경지를 보호하고, 노후화된 수리시설을 개보수해 영농환경을 개선할 계획이다.

고흥 도화 구암 배수 개선사업 대상지. 고흥군 제공

주요 사업은 도화 구암저수지 정비 등 11개소(75억 원), 국가·지방관리방조제 개보수 5개소(110억 원), 점암 강산지구 등 배수개선 2개소(33억 원), 금산 신촌 밭기반 정비(6억 원), 16개 읍면 소규모 농업기반시설 정비사업(48억 원) 등이다.

고흥군은 이번에 교부된 예산을 바탕으로 기능이 저하된 노후 저수지와 방조제를 보수·보강하고, 상습 침수 구역의 배수 능력을 개선해 농업 생산성 향상 및 안정적 영농 기반 구축에 최선을 다할 방침이다.

아울러 각 읍·면의 경작로와 용·배수로 등 주민 생활과 밀접한 소규모 농업기반시설 정비도 조속히 추진해 영농 불편을 최소화할 계획이다.





군 재난안전과 관계자는 "이번 국·도비 교부에 따라 현재 진행 중인 계속사업들이 한층 탄력을 받게 됐다"며 "기후 변화에도 농민들이 물과 비 걱정 없이 안심하고 영농에 전념할 수 있도록 꼼꼼하고 속도감 있게 사업을 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr

