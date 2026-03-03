부산 동래 3·1독립만세운동 107주년 재현… 2000여명 만세행진

내성초∼동래시장 일대서 기념식·퍼포먼스… 선열 독립정신 되새겨
국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)은 지난 3월 1일 내성초등학교와 동래시장 등 동래구 일대에서 제107주년 동래 3·1독립만세운동 재현행사를 성황리에 개최했다.
이날 행사는 부산 3·1독립운동기념탑 앞에서 헌화·분향을 하며 참배한 뒤, 내성초등학교 운동장에서 기념식을 진행했다.
기념식은 ▲국민의례 ▲경과보고 ▲'쉽고 바르게 읽는 독립선언서' 낭독 ▲만세삼창 ▲박차정 의사 만세 퍼포먼스 ▲단막극 '소녀의 약속' 순으로 이어졌다.
이어 '동래 3·1독립만세운동 행진'이 재현되며 현장 분위기를 고조시켰다. 행진은 내성초등학교를 출발해 동래고등학교, 수안인정시장, 동래시장 앞 만세거리, 동래구청 오거리를 거치는 경로로 진행됐다. 특히 수안인정시장 사거리에서는 퍼포먼스 '애국 시민을 구출하라'가 펼쳐져 시민들의 큰 호응을 얻었다.
기념식에는 부산지방보훈청 관계자를 비롯해 동래구청 등 관내 기관장, 동래문화원장, 동래고등학교·학산여자고등학교 학생, 시민 등 2000여명이 참석했다. 동래문화원 풍물단과 구립합창단, 연극인들의 다채로운 공연도 이어졌다.
지금 뜨는 뉴스
부산지방보훈청 관계자는 "학생과 시민 등 다양한 세대가 만세행진에 직접 참여하며 선열들의 헌신과 독립 의지를 되새기는 뜻깊은 시간이 됐다"고 말했다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>