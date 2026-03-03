부산 동래 3·1독립만세운동 107주년 재현… 2000여명 만세행진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내성초∼동래시장 일대서 기념식·퍼포먼스… 선열 독립정신 되새겨

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)은 지난 3월 1일 내성초등학교와 동래시장 등 동래구 일대에서 제107주년 동래 3·1독립만세운동 재현행사를 성황리에 개최했다.

국가보훈부 부산지방보훈청이 제107주년 동래 3·1독립만세운동 재현행사를 열고 있다. 국가보훈부 제공

이날 행사는 부산 3·1독립운동기념탑 앞에서 헌화·분향을 하며 참배한 뒤, 내성초등학교 운동장에서 기념식을 진행했다.

기념식은 ▲국민의례 ▲경과보고 ▲'쉽고 바르게 읽는 독립선언서' 낭독 ▲만세삼창 ▲박차정 의사 만세 퍼포먼스 ▲단막극 '소녀의 약속' 순으로 이어졌다.

이어 '동래 3·1독립만세운동 행진'이 재현되며 현장 분위기를 고조시켰다. 행진은 내성초등학교를 출발해 동래고등학교, 수안인정시장, 동래시장 앞 만세거리, 동래구청 오거리를 거치는 경로로 진행됐다. 특히 수안인정시장 사거리에서는 퍼포먼스 '애국 시민을 구출하라'가 펼쳐져 시민들의 큰 호응을 얻었다.

기념식에는 부산지방보훈청 관계자를 비롯해 동래구청 등 관내 기관장, 동래문화원장, 동래고등학교·학산여자고등학교 학생, 시민 등 2000여명이 참석했다. 동래문화원 풍물단과 구립합창단, 연극인들의 다채로운 공연도 이어졌다.





부산지방보훈청 관계자는 "학생과 시민 등 다양한 세대가 만세행진에 직접 참여하며 선열들의 헌신과 독립 의지를 되새기는 뜻깊은 시간이 됐다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

