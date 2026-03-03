현대카드·현대커머셜, 2026년 채용연계형 인턴십

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4주 인턴…16일까지 홈페이지 지원

현대카드와 현대커머셜은 '2026 인턴십'을 진행한다고 3일 밝혔다.

채용 연계형 인턴십 프로그램으로, 모집 기간은 오는 16일 오전 10시까지다. 국내외 대학 졸업자 및 오는 8월 졸업 예정자는 누구나 지원할 수 있다.

서류전형, 필기시험, 면접 순으로 진행된다. 필기시험은 다음 달 4일, 면접은 다음 달 셋째 주부터 시작된다.

합격자들은 5월26일부터 4주간 현대카드·현대커머셜에서 인턴으로 근무한다.

근무 기간 카드상품기획, 금융상품영업, 재무·경영관리, 리스크·콜렉션, 경영지원, 브랜드 등 다양한 직무 분야를 경험해볼 수 있다.

인턴십이 끝난 뒤엔 근무 기간 수행한 업무 및 역량을 바탕으로 신입 인재 채용 여부를 결정한다.





인턴십에 대한 자세한 내용은 현대카드·현대커머셜 인재 모집 홈페이지에서 확인할 수 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

