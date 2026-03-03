金총리 "중동 상황 유동적…정부 믿고 일상·경제활동 영위"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김민석 국무총리는 3일 "중동 상황이 매우 유동적"이라며 "국민 여러분께서는 정부의 대응을 믿고 각자의 자리에서 정상적인 일상과 경제활동을 영위해 주기 바란다"고 말했다.

김민석 국무총리가 3일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의를 주재하고 있다. 2026.3.3 연합뉴스

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 순방 중인 이재명 대통령을 대신해 국무회의를 주재하고 "정부는 국민 안전과 재외국민 보호를 최우선으로 범정부적 역량을 총동원해 대응하고 있다"며 이같이 말했다.

아울러 외교부 등 관계 부처를 향해 "국민들이 과도하게 불안하지 않도록 관련 동향 및 대응 상황을 신속 투명하게 공개해 달라"라며 "대통령이 부재중인 만큼 각 부처는 한층 더 긴장감을 갖고 맡은 바 역할을 한 치의 빈틈 없이 수행해 주시기 바란다"고 당부했다.

이어진 부처 보고에서는 김진아 외교부 2차관이 이란 현지 상황과 함께 "현재까지 우리 국민의 피해는 없는 것으로 파악된다"고 말했다. 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 "장기화 가능성을 염두에 두고 대책을 마련하고 있다"며 "호르무즈 해협 불안 가능성 등으로 국내외 금융·에너지 변동 확대 가능성이 있어 철저히 대응하겠다"고 말했다.

이에 김 총리는 "전쟁 양상이 이란의 인접국에 대한 반격으로 확산하는 양상"이라며 "해당 국가 상주 국민에 대한 대응, 대피 방책을 특별히 잘 준비해달라"라고 거듭 지시했다. 이어 "외교부를 중심으로 우방국과 정보를 교류하고, 국방부에선 군 수송기 등 유사시를 철저 대비 중"이라며 "대통령 귀국 후 언제든 상황에 즉각 대응할 수 있도록 준비해달라"라고 강조했다.





정부는 미국과 이스라엘이 이란을 공습한 이후 외교·안보 위기 대응체계를 24시간 가동하고 있다. 김 총리는 4일 예정됐던 관훈클럽 토론회 등 일정 일부를 취소하고 이란 사태 대응에 집중할 방침이다. 이날 오후에는 정부서울청사에서 사흘 연속으로 중동 상황점검 관련 긴급 관계부처회의를 주재한다.





