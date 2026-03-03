金총리 "중동 상황 유동적…정부 믿고 일상·경제활동 영위"

국무회의
김민석 국무총리는 3일 "중동 상황이 매우 유동적"이라며 "국민 여러분께서는 정부의 대응을 믿고 각자의 자리에서 정상적인 일상과 경제활동을 영위해 주기 바란다"고 말했다.
김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 순방 중인 이재명 대통령을 대신해 국무회의를 주재하고 "정부는 국민 안전과 재외국민 보호를 최우선으로 범정부적 역량을 총동원해 대응하고 있다"며 이같이 말했다.
아울러 외교부 등 관계 부처를 향해 "국민들이 과도하게 불안하지 않도록 관련 동향 및 대응 상황을 신속 투명하게 공개해 달라"라며 "대통령이 부재중인 만큼 각 부처는 한층 더 긴장감을 갖고 맡은 바 역할을 한 치의 빈틈 없이 수행해 주시기 바란다"고 당부했다.
이어진 부처 보고에서는 김진아 외교부 2차관이 이란 현지 상황과 함께 "현재까지 우리 국민의 피해는 없는 것으로 파악된다"고 말했다. 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 "장기화 가능성을 염두에 두고 대책을 마련하고 있다"며 "호르무즈 해협 불안 가능성 등으로 국내외 금융·에너지 변동 확대 가능성이 있어 철저히 대응하겠다"고 말했다.
이에 김 총리는 "전쟁 양상이 이란의 인접국에 대한 반격으로 확산하는 양상"이라며 "해당 국가 상주 국민에 대한 대응, 대피 방책을 특별히 잘 준비해달라"라고 거듭 지시했다. 이어 "외교부를 중심으로 우방국과 정보를 교류하고, 국방부에선 군 수송기 등 유사시를 철저 대비 중"이라며 "대통령 귀국 후 언제든 상황에 즉각 대응할 수 있도록 준비해달라"라고 강조했다.
정부는 미국과 이스라엘이 이란을 공습한 이후 외교·안보 위기 대응체계를 24시간 가동하고 있다. 김 총리는 4일 예정됐던 관훈클럽 토론회 등 일정 일부를 취소하고 이란 사태 대응에 집중할 방침이다. 이날 오후에는 정부서울청사에서 사흘 연속으로 중동 상황점검 관련 긴급 관계부처회의를 주재한다.
손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
