태광그룹 일주세화학원, 올림픽 금메달리스트 최가온에 특별장학금

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세화여고 신지아와 함께 각 1000만원 수여

밀라노·코르티나 활약 격려

태광그룹 학교법인 일주세화학원은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 국가대표로 출전해 활약한 세화여고 3학년 최가온(스노보드)과 신지아(피겨스케이팅)에게 특별장학금을 수여했다고 3일 밝혔다.

태광그룹 CI.

AD

세화여고는 이날 오전 서울 서초구 교내 강당에서 장학증서 수여식을 열고 두 선수에게 각각 1000만원의 재단 특별장학금을 전달했다. 재단은 국가대표로 올림픽 무대에 올라 학교의 명예와 '세화인'의 긍지를 높인 공로를 기려 장학금을 마련했다.

최가온은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 기록하며 금메달을 차지했다. 이는 한국 선수단의 대회 첫 금메달이자 한국 설상 종목 사상 첫 동계올림픽 금메달이다. 1·2차 시기 실패 이후 3차 시기에서 고난도 기술을 성공시키며 극적인 역전 우승을 일궜다.

신지아는 국가대표 선발전 1위로 올림픽 출전권을 획득했으며, 프리스케이팅에서 개인 최고점을 기록하는 등 데뷔 무대에서 최종 11위에 올랐다. 세계 정상급 선수들 사이에서도 흔들림 없는 연기를 선보이며 차세대 피겨 기대주로서 가능성을 입증했다.

두 선수는 수여식에서 "학교의 응원에 감사한다"며 "더욱 겸손하고 단단한 선수로 성장하겠다"고 소감을 밝혔다.

오삼찬 세화여고 교장은 "세계 무대에서 대한민국을 대표해 활약한 두 학생은 세화의 자랑"이라며 "앞으로도 각자의 분야에서 꿈을 펼칠 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다. 학교는 이번 특별장학금 외에도 내부 규정에 따라 두 선수의 등록금과 수업료 등을 지원해왔다.





AD

일주세화학원은 1977년 설립돼 세화여중·세화여고, 세화고 등을 운영하며 인재 양성에 힘써오고 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>