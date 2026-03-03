논산시 예산 1조1645억…재정자립도·자주도 동반 상승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이전재원 587억 늘어 국·도비 확보 성과…2026회계연도 재정공시 누리집 공개



논산시청 전경

충남 논산시가 2026회계연도 예산기준 재정공시를 통해 총 예산 1조1645억 원 규모의 시 살림을 공개했다. 국·도비 등 이전재원 증가 및 재정자립도·재정자주도가 동반 상승하며 재정 여건이 소폭 개선된 점이 눈에 띈다.

논산시는 지방재정계획 및 재정공시 심의위원회 심의를 거쳐 확정한 '2026회계연도 예산기준 재정공시'를 시청 누리집에 게시했다고 3일 밝혔다.

공시에 따르면 2026년도 논산시 총 예산 규모는 1조1645억 원이다. 이 가운데 일반회계는 1조373억 원이다.

세입 재원별로는 ▲지방세·세외수입 등 자체수입 1121억 원 ▲지방교부세·보조금 등 이전재원 8812억 원 ▲보전수입 등 내부거래 440억 원으로 구성됐다.

특히 이전재원은 전년 대비 약 587억 원(7%) 증가해 국·도비 확보 성과가 반영된 것으로 나타났다.

주요 재정지표인 재정자립도와 재정자주도도 각각 0.16%포인트, 2.76%포인트 상승했다.

이번 공시는 ▲중기지방재정계획 ▲주민참여예산 사업 현황 ▲지방보조금 편성 현황 등 시 재정 전반을 담았다.





시 관계자는 "적극적인 예산 확보로 세입 기반을 넓히는 한편, 계획적인 사업비 집행을 통해 건전한 재정 운영에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

