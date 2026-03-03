취학대상아동, 최근 6년 새 30% 감소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

초등학교에 입학하는 '취학대상아동(취학통지서 통지대상)'이 최근 6년 새 30% 감소한 것으로 나타났다.

3일 교육부가 2020년부터 올해까지 매년 발표한 전국 초등학교 취학대상아동 수를 보면 2020년 45만2506명에서 올해 32만157명으로 29.2%(13만8349명) 감소했다. 연도별로는 2021년 44만9787명, 2022년 42만9251명, 2023년 41만5552명, 2024년 36만9441명, 지난해 35만6258명으로 매년 줄었다. 이 추세는 당분간 지속될 것으로 예상된다.

한국교육개발원이 2026~2031년까지의 학생 수 예측치를 조사한 '2025년 초·중·고 학생수 보정추계'에 따르면 초·중·고 학생은 올해 500만명대가 깨지고 2030년에는 400만명대를 간신히 유지하다 2031년에는 380만명으로 떨어질 전망이다.

초등학교 1학년의 경우, 지난해 32만4040명에서 2031년 22만481명으로 10만3559명(32.0%)이 감소한다. 취학유예·해외체류 등을 제외하더라도 초등학교 입학생 수가 11년 사이 22만명으로 반토막 나는 셈이다.





AD

한편 이날 전국의 초중고가 일제히 개학했다. 교육부에 따르면 올해 초1 예비소집에 불참하고 소재도 확인되지 않은 아동은 총 124명으로, 해동 아동에 대해 경찰 수사가 진행 중이다. 교육부는 입학일 이후에도 예비소집에 불참한 아동의 소재와 안전을 계속 확인할 예정이다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>