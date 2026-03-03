SK인텔릭스, iF 디자인 어워드서 5개 제품 디자인 부문 본상

세계 3대 디자인 어워드

SK인텔릭스는 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 독일 국제 디자인 공모전, 'iF 디자인 어워드(International Forum Design)'에서 총 5개 제품이 디자인 부문 본상을 받았다고 3일 밝혔다.

SK인텔릭스 웰니스 로봇 나무엑스 제품 이미지. SK인텔릭스

1953년 독일 인터내셔널 포럼 주관으로 시작된 iF 디자인 어워드는 ▲제품 ▲패키지 ▲커뮤니케이션 ▲콘셉트 ▲인테리어 ▲건축 ▲서비스 디자인 ▲사용자 경험(UX) ▲사용자 인터페이스(UI) 등 총 9개 부문에서 디자인 차별성과 영향력 등을 종합적으로 평가해 매년 우수 제품을 선정한다.

올해는 나무엑스(NAMUHX)를 비롯해 정수기 3종이 수상했다. 나무엑스의 본체인 'A1'과 실내 공기 질을 실시간 모니터링하는 '에어 센서'가 함께 수상했다.

나무엑스는 자율주행과 100% 음성 컨트롤 기반 에어 솔루션, 비접촉식 바이탈 사인 체크 등 첨단 기능을 하나의 디바이스에 통합한 초지능형 AI 웰니스 플랫폼이다. 한국 전통 미학을 대표하는 달항아리의 조형미를 현대적으로 재해석한 디자인과 브랜드 철학을 반영한 공간 친화적 설계, 직관적인 사용자 경험을 구현한 완성도 등을 높게 평가받았다.

나무엑스는 최근 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES에서 CES 혁신상을 받으며 AI 기술력은 물론 디자인 경쟁력을 인정받았다. 이를 기반으로 오는 5일(현지시간)까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 모바일 전시회 'MWC 2026(Mobile World Congress 2026)'에 참가해 글로벌 시장 공략에 나서고 있다.





SK인텔릭스 관계자는 "전 사업 영역에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 확보하기 위해 투자를 지속하고 있다"며 "차별화된 기술과 디자인 철학을 바탕으로 고객의 일상을 더욱 건강하고 풍요롭게 만드는 AI 웰니스 플랫폼 기업으로 도약하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

