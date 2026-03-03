졸음운전 차량에 쓰러진 16살 외동딸, 장기기증으로 6명에 새 삶 선물

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

친척 결혼식 이동 중 졸음운전 차량과 충돌

졸음운전 차량과의 사고로 중상을 입은 2009년생 소녀가 뇌사 장기기증으로 6명에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다.

3일 한국장기조직기증원에 따르면 지난해 12월 16일 아주대학교병원에서 박채연 양(16)은 심장과 폐, 간, 신장, 양쪽 안구를 기증했다.

박 양은 지난해 12월 14일 친척 결혼식에 참석하기 위해 가족과 이동하던 중 졸음운전 차량과 충돌하는 사고를 당했다. 이후 치료를 받았으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 상태에 이르렀다. 가족들은 다른 사람에게서 박 양의 일부분만이라도 살아 숨 쉬었으면 하는 바람으로 기증을 결심했다.

기증자 박채연 양. 한국장기조직기증원

AD

유족에 따르면 경기도 안산에서 외동딸로 태어난 박 양은 어릴 때부터 밝고 활동적인 성격이었다. 고등학교 재학 시절에는 매년 반장으로 뽑힐 만큼 성실하고 열정적인 학생이었다. 도움이 필요한 친구들에게 먼저 손을 내밀던 그는 장래 희망으로 사회복지사를 꿈꿨다고 한다.

박 양의 아버지 박완재 씨는 "사랑하는 채연아, 아빠와 엄마는 채연이와 보낸 시간이 너무나도 행복했어. 지금도 네가 옆에 없다는 것이 믿어지지 않아. 하늘에서 엄마, 아빠의 목소리가 들릴까? 매일 너를 그리워하고 있어. 새로운 생명을 선물 받은 분들도 건강했으면 해. 최고로 착한 딸이자 사랑스러운 딸 채연아. 다음 생에 또 아빠 딸로 와줬으면 해"라며 마지막 인사를 건넸다.





AD

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 "미쳐 꿈도 다 펼쳐보지 못하고 어린 나이에 떠난 박채연 님과 가족에게 안타까움을 전한다"며 "이러한 슬픔 속에서도 생명나눔을 실천해 준 유가족분들의 따뜻한 사랑에 감사드린다"고 말했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>