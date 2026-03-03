모나용평, '달마오픈 챔피언십'·'레드불 스노우 스플래쉬' 동시 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2018 평창 동계올림픽 알파인 스키 종목이 개최된 올림픽 베뉴 모나용평에서 올림픽 레거시를 잇는 설상 스포츠 축제가 펼쳐진다.

사계절 프리미엄 리조트 모나용평(대표이사 박인준)이 국내 대표 스노보드 대회 '제20회 달마오픈 챔피언십'과 글로벌 에너지 드링크 기업 레드불(Red Bull)이 주최하는 '레드불 스노우 스플래쉬'를 오는 7일 개최한다.

이번 행사는 20년 전통의 정통 챔피언십과 시즌 막바지를 장식하는 페스티벌형 이벤트가 한 공간에서 펼쳐지는 복합 동계 스포츠 프로그램으로 기획됐다.

달마오픈은 1995년 시작돼 2002년 첫 공식 대회를 개최한 국내 대표 스노보드 대회로, 올해로 20회를 맞는다. 스노보드 저변 확대와 선수 육성을 목표로 성장해온 이 대회는 다수의 국가대표 선수를 배출하며 '국가대표 산실'로 평가받아왔다.

전 국가대표 이광기, 권이준, 정유림을 비롯해 현 국가대표 이채운, 이지오, 김건희, 최가온, 유승은, 이상호, 김상겸, 정혜림 등이 달마오픈을 거쳐 성장했다. 특히 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽에서 대한민국 스노보드가 금·은·동메달을 획득하며 국제 경쟁력을 입증한 가운데, 달마오픈은 국내 선수 육성 기반 대회로 재조명되고 있다.

올해 대회에는 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 동메달리스트 유승은(빅에어 여자) 선수를 비롯해 올림픽 무대를 경험한 국가대표 선수들이 현장을 찾아 참가 선수들을 격려할 예정이다. 세계 최고 무대에서 활약한 선수들의 참석은 대회의 상징성과 의미를 한층 더할 것으로 기대된다.

대회는 레일잼(RAILJAM) 종목으로 진행되며, 참가 인원은 140명 한정이다. 총 상금 약 2000만원과 부상이 마련돼 있으며, 초·중등부(꿈나무)부터 일반부까지 폭넓은 선수층을 대상으로 장학금과 상금을 구성했다.

같은 날 열리는 '레드불 스노우 스플래쉬'는 약 15m 길이의 대형 워터존을 스키와 스노보드로 가로지르는 워터 점프형 이색 이벤트다. 시즌 종료를 앞둔 설원 위에서 도전과 퍼포먼스를 결합한 축제형 콘텐츠로, 참가자와 관람객 모두에게 큰 호응을 얻어왔다.

올해로 7회째를 맞는 스노우 스플래쉬는 그동안 모나용평이 주최해온 시즌 대표 피날레 행사로, 매년 높은 참여율과 관람 열기를 기록하며 동계 시즌을 상징하는 프로그램으로 자리매김했다.

특히 올해는 글로벌 에너지 드링크 기업 레드불(Red Bull)이 주최·주관을 맡아 대회의 규모와 완성도를 한층 끌어올렸다. 모나용평은 개최지로서 현장 인프라와 운영을 지원하며, 글로벌 브랜드와의 협업을 통해 행사의 확장성과 상징성을 강화한다는 계획이다.

스플래쉬 존을 중심으로 이벤트·뮤직·F&B 존이 함께 구성되며, 스노우보드 국가대표 이채운 선수가 심사위원으로 참여한다. 또한 많은 크리에이터들이 함께해 한층 역동적인 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

모나용평 관계자는 "평창 동계올림픽이 열렸던 경기장에서 국내 대표 스노보드 챔피언십과 글로벌 브랜드 이벤트가 함께 개최된다는 점에서 의미가 크다"며 "올림픽 레거시를 이어가는 설상 스포츠 플랫폼으로서 안정적인 운영과 환경 조성에 집중하겠다"고 밝혔다.





한편 모나용평은 올림픽 개최 경험을 바탕으로 다양한 동계 스포츠 이벤트를 유치·운영하며 대한민국 설상 스포츠 문화 확산에 기여하고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

