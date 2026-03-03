친척들 명절 잔소리에…"결혼은 고모 선택" 반박한 中소년

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中 SNS에 올라온 영상, 누리꾼에 화제

친척들의 '명절 잔소리 세례'로부터 고모를 지켜낸 한 6살 소년이 중국에서 화제다. 중국의 민족 명절 춘절 기간 중 벌어진 일이다.

2일(현지시간) 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 지난달 19일 광둥성에 거주하는 A씨(26)는 한 영상을 게재했다. 이 영상은 1000만회 이상의 조회수를 기록하며 중국 온라인상에서 폭발적인 반응을 얻고 있다.

영상 내용은 지난 춘절 기간 가족 모임에서 시작된다. 친척들이 A씨에게 30대 남성을 소개하며 결혼을 강요하던 와중에, 옆에서 잠자코 어른들의 이야기를 듣고 있던 6살 조카 B군이 나섰다.

친척들의 명절 잔소리에서 고모를 보호한 중국 6살 소년. 더우인 캡처

B군은 어른들을 향해 "결혼 여부는 고모의 선택"이라며 "고모는 복근이 있는 남자만 원한다"고 말했다. 어른들이 소개한 30대 남성이 돈을 많이 번다는 말에는 "그 사람 주머니가 텅 비어 있는지 어떻게 아느냐"며 "겉만 번지르르한 알거지일 수도 있다"고 반박했다.

또 남성의 학벌에 대해서는 "아무리 공부를 많이 했어도 고모와의 나이 차이는 매울 수 없다"고 했다.

그러면서 "고모가 혼자 살게 되면 내가 커서 부양하겠다. 이미 세뱃돈을 1000위안(약 21만원) 모아뒀다"며 "내가 부족하면 여기 계신 분들이 일해서 고모를 도와달라"고 말해 감동을 선사하기도 했다.

A씨는 이런 사연을 전하며 "평소 조카와 유대감이 깊어 자주 시간을 보냈다. 조카가 나를 위해 진지하게 변호해 주는 모습에 정말로 감동받았다"고 했다.

영상을 접한 현지 누리꾼들은 "조카가 아니라 수호신이네", "어른들한테도 굽히지 않는 모습이 대견하다", "똑 부러지고 귀엽다" 등 여러 반응을 보였다.

해당 영상이 누리꾼들의 화제에 오른 배경엔 갈수록 심화하는 중국의 비혼 추세가 있는 것으로 보인다. 실제 중국의 결혼 등록 건수는 지난해 676만건으로 전년 대비 소폭 반등했으나, 여전히 역대 최저 수준에 머물러 있다. 지난해 출생아 수는 792만명으로 1949년 이래 가장 낮은 수치를 기록했다.





한편 춘절은 중국의 설 연휴로, 매년 춘절 기간이 되면 중국 대륙에선 민족 대이동이 벌어진다. 올해 춘절은 지난달 17일부터 3일까지다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

