속초시, 제1회 추경 5603억 편성…본예산 대비 190억 증액

시, 정주·근로여건과 시민안전·SOC 집중

민생 체감 사업 선택과 집중 경제 활력 도모

이병선 시장 “민생 경제 회복에 재원 우선 배분”

강원도 속초시가 본예산 대비 190억원(3.52%)이 증가한 5603억원 규모의 2026년도 제1회 추가경정예산안을 편성해 속초시의회에 제출했다. 예산안은 3일 임시회에 상정된다.

속초시청 전경.

회계별로는 일반회계를 4828억원으로 편성해 본예산 대비 145억원을 증액했다. 특별회계는 775억원으로 45억원을 증액했다.

이번 제1회 추가경정예산은 국내 경기가 회복세를 보이는 흐름과 달리, 지방교부세 부족 등으로 지방재정 여건이 여전히 어려운 상황을 반영해 편성했다. 속초시는 집중과 선택을 통해 정주여건과 근로여건 향상, 시민 안전 확보, 생활 SOC 등 시민 체감 중심 사업에 재원을 우선 배분해 시민 불편 해소와 지역경기 활성화를 도모한다는 방침이다.

먼저, 정주여건과 근로여건 향상 분야에서는 △전입지원금(6억원) △출산축하 물품지원(8000만원) △근로자 지역 정착 공제지원(1억6000만원) △속초 신중년 플러스 사업(7000만원) △대포농공단지 근로자 기숙사 조성(3억원 ↑) △공공산후조리원 운영비(2억원 ↑) 등을 편성했다.

생활SOC 분야에는 △대포고갯길 도로열선설치(6억원) △파크골프장 차폐벽 설치(6억원) △대포농공단지 가압부상조 시설개선(10억원) △설악고등학교 통학로 도막포장(7000만원) 등을 반영해 주민 불편 해소와 지역경기 활성화를 추진한다.

지역의 근간이 되는 농업·어업 분야에는 △수산물판매장 증축(1억2000만원) △강원쌀 대량소비처 차액지원(9000만원) △붉은대게 근해통발 미끼지원(1억원) 등 포함해 총 24억원 규모의 사업비를 편성했다.

이병선 속초시장은 "국내 경기가 조금씩 회복세에 있는 상황이지만 아직도 시민분들의 삶에는 체감되지 않는 부분이 많다"며 "이번 추경을 통해 편성된 사업이 시민분들의 일상에 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

이어 "추경예산안에 대한 시의회의 적극적인 이해와 협조를 요청드린다"고 덧붙였다.





한편, 속초시 2026년도 제1회 추가경정예산안은 시의회에서 부서별 제안설명과 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 9일 본회의 의결로 확정될 예정이다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

