[오늘의신상]"입 안에 넣고 30초면 공부모드"…정관장 '공부 부적'

구강용해필름 '시크릿 공부부적'

홍삼과 멀티비타민 미네랄 배합한 '로켓샷'

KGC인삼공사는 정관장이 '아이패스 시크릿 공부부적'과 '아이패스 로켓샷'을 출시했다고 3일 밝혔다. 학습 환경 변화에 맞춰 '집중 부스터'와 '공부체력 컨디션'이라는 두 가지 요구를 각각 겨냥했다.

'아이패스 시크릿 공부부적'은 구강용해필름(Strip) 제형을 적용한 제품이다. 식물성 카페인 원료인 과라나추출분말을 주원료로, 아미노산 혼합제제와 비타민B 3종, 6년근 홍삼을 부원료로 배합했다. 입안에 붙이면 빠르게 녹아 물 없이 간편하게 섭취할 수 있도록 설계했다. 패키지에는 랜덤 메시지를 담아 '뽑는 재미'를 더했고, 레몬과 민트를 조합한 청량한 맛으로 10대 소비자 접근성을 높였다.

KGC인삼공사 제공.

'아이패스 로켓샷'은 학교나 학원 등 외부 환경에서 간편하게 컨디션을 관리할 수 있도록 기획됐다. 홍삼농축액을 주원료로 비타민 4종과 미네랄 4종을 배합해 멀티비타민·미네랄 8종 설계를 구현했다. 녹용 추출액, 노루궁뎅이버섯추출물도 더했다. 액상과 정제를 결합한 이중 제형이지만, 1cm 초소형 정제로 제작해 물 없이도 섭취할 수 있도록 편의성을 높였다.





정관장 관계자는 "새로운 출발을 앞둔 학생들이 변화된 환경에 안정적으로 적응하고, 공부체력 컨디션을 균형 있게 관리하길 바라는 마음을 담아 이번 신제품을 기획했다"면서 "'아이패스'는 정관장 6년근 홍삼 연구 데이터와 청소년 건강 제품 설계 경험을 바탕으로 학습 환경에 맞춘 원료 배합과 제형 혁신을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

