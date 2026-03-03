한은, 중동사태 상황점검 TF 회의 개최…"24시간 모니터링으로 적기대응"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유가·국채금리 상승·美달러 강세

금융·경제 영향 및 시나리오별 대응방안을 논의

한국은행은 3일 이창용 총재 주재로 중동사태 상황점검 태스크포스(TF) 회의를 열고 미국·이스라엘의 이란공습 이후 국제금융시장 상황과 국내 금융·경제에 미칠 영향을 논의했다고 밝혔다.

앞서 미국의 이란 공습 개시일인 지난달 28일 화상회의를 개최한 데 이어 2일 오후 9시에는 국외사무소 보고 내용을 바탕으로 아시아 및 유럽 금융시장 상황을 점검했다고 한은은 전했다.

한은은 전날 국제금융시장에서는 지정학적 리스크가 크게 부각되면서 에너지 가격 상승에 따른 인플레이션 우려와 위험회피 심리 강화 등에 영향받아 원유와 천연가스 가격이 큰 폭 상승했다고 지적했다.

또한 주요국 국채금리가 상승하고 미 달러화가 강세를 보였으며 주가의 경우 대부분 국가에서 하락했으나 미국은 소폭 상승했다고 부연했다.

연합뉴스

한은은 이날 국내 금융·외환시장이 이번 중동사태 부각 이후 처음 개장하는 만큼 시장 반응 및 관련 리스크의 전개 상황을 면밀히 살펴볼 예정이다.





한은은 "당분간 중동사태 관련 상황점검 TF를 가동해 이번 중동 상황이 상당 기간 계속될 가능성과 이에 따른 금융·경제 영향 및 시나리오별 대응 방안을 논의해 나갈 계획"이라며 "특히 국외사무소 등과 연계한 24시간 모니터링 체제를 통해 국내외 금융·외환시장 상황 변화를 보다 면밀히 점검하고 필요시 적기 대응해 나갈 것"이라고 말했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

