한샘, 상반기 '쌤페스타' 진행…최대 85% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 30일까지 1500여종 상품 대상

한샘은 오는 30일까지 상반기 최대 규모의 쇼핑 축제 '쌤페스타'를 진행한다고 3일 밝혔다.

'쌤페스타'는 가구부터 인테리어, 생활용품까지 전 카테고리를 아우르는 한샘의 대표 프로모션으로, 매년 상·하반기 두 차례 열린다. 올 상반기에는 이사·입주·혼수 수요가 집중되는 봄 시즌을 맞아 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 기획됐다. 행사는 전국 한샘 매장과 온라인 한샘몰에서 동시에 진행된다.

이번 쌤페스타는 1500여종의 상품을 최대 85% 할인하는 혜택을 제공한다. 먼저 매주 월요일 선착순으로 최대 할인 혜택을 제공하는 '월요 2배딜'과 주요 상품 2개 동시 구매 시 혜택이 커지는 '1+1딜'을 새롭게 도입했다. 지난 하반기 큰 호응을 얻었던 '카테고리 특가'는 거실·침실·다이닝 등으로 범위를 확대하고 ▲시그니처 드레스룸 ▲ 스위브 더마스터 소파 ▲플로 식탁 ▲이지바스5 등 한샘의 신제품을 특별가에 선보이는 '신상 쇼케이스'도 운영한다.

한샘은 오는 30일까지 상반기 최대 규모의 쇼핑 축제 '쌤페스타'를 진행한다고 3일 밝혔다. 한샘

AD

오프라인 매장에서만 경험할 수 있는 비교 체험 콘텐츠를 강화했다. 한샘몰 신상 쇼케이스에서 주목받고 있는 '스위브 더마스터'를 비롯한 스위브 소파 4종을 논현·센텀·기흥·고양점 매장에 집중 배치했다. 고객은 패브릭부터 최상급 가죽까지 다양한 소재와 기능을 직접 비교해 보고 선택할 수 있다.

용산·고양·하남점 등 주요 몰 매장에서는 해당 쇼핑몰 내 제휴사 영수증을 지참하고 한샘 매장에서 견적 상담을 받은 고객에게 쇼핑·식음료·엔터테인먼트를 아우르는 '3종 제휴 패스권'을 증정한다. 매장 방문 고객을 위한 추가 할인과 사은품도 별도로 마련했다.

리하우스 매장에서는 인테리어 공사 계약 시 최대 1300만원 상당의 혜택을 제공한다. 키친·바스·수납을 패키지로 함께 구매할 경우 금액에 따라 창호와 마루 등 최대 1000만원 상당의 한샘 제품을 제공한다. 단품으로 구매하더라도 삼성·LG 오븐, 휴젠뜨 환풍기 등 인기 가전 증정과 추가 할인까지 최대 300만원 상당의 혜택을 제공한다.

혼수 준비를 앞둔 신혼 고객을 위한 특별 혜택도 준비됐다. 가구와 인테리어를 포함해 400만 원 이상 결제 시, 금액대별 추가 할인 및 가전 제휴 혜택과 더불어 '쌤페스타 x 일광전구' 컬래버레이션 한정판 조명을 증정한다. 이번 시즌 '한샘 픽(Pick)' 상품 구매 고객에게도 일광전구 조명을 제공한다.





AD

한샘 관계자는 "앞으로도 쌤페스타를 통해 홈인테리어 트렌드를 선도하고 고객의 삶의 질을 높이는 즐거운 쇼핑 경험을 선사할 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>