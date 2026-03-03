신세계까사, 봄 혼수철 '웨딩 페스타' 진행

침실·거실·다이닝 가구 할인
신세계까사는 본격적인 봄 웨딩 시즌을 맞아 4월 14일까지 '웨딩 페스타'를 진행한다고 3일 밝혔다.
이번 행사는 결혼을 앞둔 예비 신혼부부와 봄철 집 단장을 계획하는 고객을 대상으로 침실부터 거실·다이닝까지 주요 공간 가구를 함께 구성할 수 있도록 기획됐다.
제품별 할인과 사은품 증정은 물론 혼수 대량 구매 고객을 위한 카드사 캐시백 혜택, 까사미아·마테라소 웨딩클럽 가입 시 조건별 최대 9만 포인트 추가 적립 등을 제공한다.
프리미엄 수면 브랜드 마테라소는 신제품 모션베드 '르 무브'를 중심으로 침실 가구 프로모션을 운영한다.
'르 무브'(일반형·에센셜)와 비건 폼 매트리스 '오아시스 세도나'를 세트로 구매할 경우 최대 20% 할인과 함께 방수 매트리스 커버를 증정한다. 해당 세트를 트윈 구성으로 구매하면 구스 베개 2개를 추가 제공한다. '오아시스 세도나' 단품 역시 최대 15% 할인 혜택이 적용된다.
마테라소의 대표 매트리스 '포레스트 컬렉션'은 최대 20% 할인 혜택을 받을 수 있다. 매트리스 단품은 일반 고객 10%, 웨딩·입주 클럽 가입 고객은 15% 할인되며, '클라우드', '블랑쉬', '베이' 등 고가 라인업은 5% 추가 할인이 적용된다. '베이' 이상 구매 시 방수 커버를 증정하고, '포레스트 컬렉션'과 가구를 합산 400만원 이상 구매하면 고급 면 차렵이불을 사은품으로 제공한다.
럭셔리 매트리스 라인 '헤리티지 컬렉션'은 일반 고객 10%, 웨딩·입주 클럽 고객 15% 기본 할인에 더해 프리미엄 상품 10% 추가 할인이 적용돼 각각 최대 20%, 25%까지 혜택을 받을 수 있다.
호텔형 베드 프레임 '아만', '베른' 시리즈는 웨딩 및 입주 고객 대상으로 단품은 10% 할인한다. 매트리스와 함께 구매하면 프레임은 20% 할인이 적용돼 침실 공간을 보다 완성도 있게 구성할 수 있다. 인기 소파 라인업과 다이닝 가구도 다양한 할인 혜택을 제공한다.
신세계까사 관계자는 "예비 신혼부부들이 혼수 준비 과정에서 필요한 가구를 합리적인 조건으로 마련할 수 있는 기회가 되길 바란다"고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
