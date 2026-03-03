케이피에프, 감액배당 방식 현금·현물배당 결정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

케이피에프는 지난 26일 공시를 통해 보통주를 대상으로 현금 및 현물배당을 실시한다고 밝혔다.

이번 배당은 지난해 10월 발표한 주주환원정책의 일환으로, 회사는 약속했던 현금배당 성향 20%와 현물배당(당사 주식 31주당 1주)을 그대로 이행하게 됐다.

케이피에프는 지난해 10월 중장기 주주환원정책을 발표하며 안정적인 현금배당과 함께 자사주를 활용한 주주환원 확대 방침을 제시했다. 이후 지난해 11월에는 자기주식 및 자기사채 소각을 단행했다.

이번 배당은 지난해 12월 임시주주총회에서 결의된 '자본잉여금의 이익잉여금 전입'에 따른 감액배당 방식이 적용된다. 공시상 시가배당율은 11.0%로 기재됐지만, 배당소득세가 원천징수되지 않는 점을 고려하면 일반 현금배당 기준으로는 약 13% 수준에 준하는 효과가 있다는 설명이다.

케이피에프는 오는 25일 정기주주총회를 개최하고, 사외이사 3인을 신규 선임하는 한편 감사위원회를 설치할 예정이라고 밝혔다.





케이피에프 관계자는 "지난해 발표한 주주환원정책을 계획대로 실행하고 있으며, 배당·자사주 정책과 지배구조 개선을 병행해 중장기적으로 기업가치를 높여 나가겠다"고 말했다.





