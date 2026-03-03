SKAI, 한국해양수산연수원과 MOU…AX 중심, 공공 산업 데이터 인프라 혁신 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스닥 상장 AI 데이터베이스 솔루션 기업 스카이월드와이드(SKAI)가 한국해양수산연수원과 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 정부의 AX (AI Transformation, 인공지능 전환) 중심 정책 기조에 발맞춰 공공 산업 데이터 인프라 혁신에 본격 나선다고 3일 밝혔다.

최근 정부는 기존 DX(Digital Transformation·디지털 전환)를 넘어 인공지능을 핵심 동력으로 삼는AX 중심의 공공 혁신을 본격화하고 있다.

이번 협약은 이러한 정책 흐름에 부응해 스카이월드와이드가 보유한 온톨로지 기반 AI 데이터베이스 기술을 토대로 한국해양수산연수원의 미래 해양·수산 인재 양성과 AI 기반 데이터 체계 구축을 지원하기 위해 추진됐다.

한국해양수산연수원은 해양수산부 산하기관으로 해양수산 산업 종사자들의 자격기술·검정 및 전문인력 교육·훈련을 수행하는 기관이다. 현장 중심의 전문성과 함께 민감하고 방대한 산업 데이터가 축적되는 기관인 만큼, 체계적인 AI 데이터베이스 인프라 구축은 업무 효율성과 산업 경쟁력 제고를 위한 핵심 과제로 평가된다.

스카이월드와이드는 데이터의 구조와 관계를 정밀하게 설계하는 온톨로지(Ontology) 기반AI 데이터베이스 기술력과 인프라를 보유하고 있다.

특히 그래프RAG(Graph Retrieval-Augmented Generation) 기술을 통해 AI 모델의 환각률을 현저히 낮추고, 복잡한 지식 간 관계를 정밀 분석해 일관성과 신뢰성이 높은 결과를 도출하는 것이 강점이다. 이러한 기술을 기반으로 자체 개발된 '온토비아(Ontovia)' 솔루션으로 산업 전반에서 고도화된 AI 데이터 환경을 구축해 왔다.

양사는 이번 협약을 통해 ▲해양·수산 분야 AI 기술 실증 지원 ▲업무 생산성 제고를 위한 데이터 인프라 구축 ▲AX 중심 데이터 전환 가속화를 위한 기술·운영 협력 등을 단계적으로 추진할 계획이다. 이를 통해 공공 산업 현장에서 실질적인 AI 전환 성과를 창출하고 해양·수산 분야의 디지털 경쟁력을 한층 끌어올린다는 방침이다.

스카이월드와이드 신재혁 대표는 "이번 협약은 한국해양수산연수원의 AX 중심 혁신을 본격화하는 중요한 출발점"이라며 "해양·수산 분야에 특화된 데이터 인프라를 고도화함으로써 공공 부문의 AI 전환을 선도하겠다"고 밝혔다. 이어 "RAG 핵심 기술이 적용된 온톨로지 기반 AI 데이터베이스 인프라를 통해 공공을 넘어 금융·제조 등 산업 전반으로 AX 전환을 확산시키고, 국가 디지털 경쟁력 강화에 기여할 것"이라고 강조했다.

한국해양수산연수원 배기현 팀은 "한국해양수산연수원은 스카이월드와이드와 손잡고 국민들이 더 편리하게 해양·수산 서비스를 이용할 수 있도록 다양한 협력을 추진하고 있고 이번 협력을 통해 해양수산 정책 지원을 강화하는 것은 물론, AI 3대 강국으로 도약하는데 힘을 보태겠다"라며 "AI기술을 해양·수산 분야에 폭넓게 적용해 기관의 경쟁력을 높이고, 산업을 이끄는 공공기관으로 국가와 산업, 그리고 국민 모두에게 도움이 되도록 성장하겠다"고 말했다.





한편 스카이월드와이드는 한국해양수산연수원과 전략적 협력을 이어가는 가운데, 독보적인 RAG 기술이 적용된 자체 개발 솔루션 '온토비아'의 적용 범위를 산업 전반으로 확대하며 국가 디지털 경쟁력 강화의 핵심 축으로 부상하고 있다.





