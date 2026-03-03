중진공, 유망 스타트업에 성장공유형 대출 지원

3월4일부터 접수, 기업당 최대 20억

미래 가치에 중점 둔 융자 지원

중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 '2026년 중소기업 정책자금 융자계획'에 따라 4일부터 성장공유형 방식의 정책자금 접수를 시작한다고 3일 밝혔다.

2026년 투·융자 지원규모는 ▲성장공유형 대출(600억원) ▲투자조건부 융자(500억원) 총 1100억 원이다.

'성장공유형 대출'은 성장가치가 우수하고 기업공개(IPO) 가능성이 높은 기업의 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS), 전환우선주(CPS)를 중진공이 인수하는 방식이다. 기업당 최대 20억 원 한도로 운영한다.

벤처투자 불균형을 해소하기 위해 민간 투자시장에 알려지지 않은 기업, 비수도권 소재 기업, 창업기업을 집중 지원할 방침이다.

중진공은 지난 1월부터 스타트업의 데스밸리(Death Valley) 극복을 위해, 선투자와 후속투자 사이의 자금 공백을 지원하는 브릿지론 형태의 '투자조건부 융자'를 연간 500억 원 규모로 신청·접수받고 있다.

투자조건부 융자 지원대상은 신청일 기준 최근 24개월 이내 투자기관으로부터 1억 원 이상의 벤처투자를 받은 기업이다. 기술력은 우수하지만 재무성과가 가시화하지 않은 기업을 중심으로 대규모 저리 융자를 공급해 유망기업의 성장 기회를 제공할 계획이다.

지원조건은 중진공이 융자를 지원할 때 지원 융자총액 5% 규모의 신주인수권을 부여받고, 지원기업은 후속투자 유치 때 투자금으로 대출금(융자금의 최대 20%)을 조기 상환한다.

정책자금 투융자 방식 지원을 희망하는 기업은 중진공 홈페이지에서 온라인으로 신청하면 된다.





강석진 중진공 이사장은 "성장공유형 대출과 투자조건부 융자는 기업의 미래 가치와 성장 가능성에 중점을 둔 정책금융"이라며 "스타트업이 데스밸리를 넘어 민간투자로 이어질 수 있도록 성장 단계별 자금 지원을 더욱 강화하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

