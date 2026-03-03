대교, '2026 학부모가 뽑은 교육브랜드 대상' 3관왕

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

눈높이 21년·차이홍 20년 연속 수상

대교는 대표 교육 브랜드 '눈높이'와 중국어 교육 브랜드 '차이홍', 중등 교육 브랜드 '대교 써밋'이 '2026 학부모가 뽑은 교육브랜드 대상'을 받았다고 3일 밝혔다.

'학부모가 뽑은 교육브랜드 대상'은 고등학생 이하 자녀를 둔 학부모가 교육 브랜드의 신뢰도, 인지도, 만족도 등을 종합 평가해 우수 브랜드를 선정한다.

대교는 대표 교육 브랜드 '눈높이' 등 주요 3개 브랜드가 '2026 학부모가 뽑은 교육브랜드 대상'을 받았다고 3일 밝혔다. 대교

눈높이는 초등 교육 부문에서 21년 연속 대상을 받았다. 눈높이는 유아부터 초등까지 연령별·수준별 학습 포트폴리오를 갖추고 있다. 눈높이리틀원, 눈높이리딩핏 등 학습자의 필수 학습 역량과 교과 이해를 돕는 프로그램을 통해 성장 단계에 맞춘 학습을 지원한다.

차이홍은 중국어 학습 프로그램 부문에서 20년 연속 대상을 받았다. 유아부터 성인까지 학습 목적과 수준에 따른 단계별 커리큘럼을 제공하며 듣기·말하기·읽기·쓰기 역량을 균형 있게 기를 수 있도록 돕는다. 중국어 실전 회화 중심 수업과 자격증 대비 과정, 디지털 학습 등 다양한 콘텐츠와 과정을 운영하고 있다.

중등 교육 부문 대상을 수상한 '대교 써밋'은 내신부터 수능까지의 학습 과정을 체계적으로 관리하는 중등 전문 교육 브랜드다. 특히 중등 전문 학습관 '대교 하이캠퍼스'를 비롯한 온·오프라인 학습 환경을 구축해 중등 시기 학습 기반을 다질 수 있도록 돕는다. 최근에는 K팝 그룹 TWS(투어스)와 협업한 신개념 학습 관리 서비스 '대교 써밋 스타런'을 선보이기도 했다.





대교 관계자는 "창립 50주년을 맞은 뜻깊은 해에 수상하게 되어 의미가 크다"며 "대교의 새로운 슬로건 '당신을 배웁니다'를 바탕으로 교육 서비스의 완성도를 높이고, 학습자와 함께 성장하는 교육 브랜드로 발전해 나가겠다"고 했다.





